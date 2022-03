Serie hält: RWE U19 gelingt Lucky Punch in Düsseldorf

Die U19 von Rot-Weiss Essen war in der A-Junioren Bundesliga West am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Nach einem späten RWE-Tor stand am Ende ein Unentschieden.

Die Ungeschlagen-Serie der U19 von Rot-Weiss Essen hält weiter an. Am Sonntag holte RWE ein 1:1 (0:1) bei Fortuna Düsseldorf. Es war das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage für die von Vincent Wagner trainierten Essener (ein Sieg, drei Unentschieden).

Das Remis im Gastspiel in der Landeshauptstadt war ein gefühlter Sieg für die Rot-Weissen: Lange lagen sie zurück, erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang dem Revierklub der Ausgleich.

Im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich hatte Arne Gatzke (22.) in der ersten Halbzeit die Führung für die Fortuna erzielt. Und es schien zugleich der einzige Treffer des Tages zu bleiben. Doch in der 89. Minute kam die Wagner-Elf tatsächlich noch zum 1:1. Düsseldorfs Kaylen Reitmaier traf ins eigene Tor. Damit klettert RWE auf den fünften Tabellenplatz. Die Fortuna steht auf Rang zwölf.

Nun geht es für die RWE-Junioren in eine längere Pause. Das nächste Pflichtspiel in der Liga steht erst in einem Monat (3. April) an. Dann treffen sie auf Alemannia Aachen. Für Düsseldorf geht es ebenfalls am 3. April mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen weiter.

Die Ergebnisse des 13. Spieltags

Bayer Leverkusen - VfL Bochum 0:0

FC Schalke 04 - SC Paderborn 1:0

Borussia Dortmund - Viktoria Köln 0:0

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach 1:1

Arminia Bielefeld - Fortuna Köln 0:2

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen 2:1

Alemannia Aachen - Preußen Münster 0:6

Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 1:1

