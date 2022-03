U17-Derby: S04 stark wie lange nicht - BVB droht Endrunde zu verpassen

Schalke schlägt den BVB mit 2:0. Nach dem Spiel erhält der Verlierer ein Lob vom Gegner. Der Sieger aber nicht vom Verlierer.

Nach dem 2:0 (1:0) der U17 des FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund gab es Redebedarf. Denn der Seriensieger der U17-Bundesliga der vergangenen Jahre aus Dortmund droht in dieser Saison die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zu verpassen. Dafür performt der S04 konstant gut.

Sechs Punkte liegt der BVB sechs Spieltage vor dem Ende der Saison bereits hinter dem Tabellenführer S04, fünf hinter dem Zweiten Borussia Mönchengladbach. Dennoch wollte Dortmunds Trainer Sebastian Geppert mit seiner Truppe nicht so hart ins Gericht gehen. „Im Spitzenspiel will man immer gewinnen und Punkte holen. Das haben wir leider nicht geschafft“, sagte Geppert. „Klar, über jede Niederlage ärgert man sich. Das ist bereits die zweite. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Wir sind ja ein paar Mal durchgekommen. Sobald wir die Seite verlagert haben, waren wir durch. Wir hatten sechs, sieben klare Torchancen.“

Zu einem Lob an den Erzrivalen aus Gelsenkirchen, der den BVB bereits zum zweiten Mal in dieser Saison besiegen konnte, konnte er sich nicht durchringen. „Glückwunsch auf jeden Fall an Schalke“, sagte er zwar. „Aber auch Riesenkompliment an die Truppe. Wenn man bedenkt, dass aus der ersten Elf im kommenden Jahr nochmal neun hier starten werden, dann ist das natürlich auch etwas Besonderes.“

Schalkes Trainer Onur Cinel dagegen konnte sich zwar über die Tabellenführung freuen, lobte aber auch die Leistung des Gegners. Eine Vorentscheidung über die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sieht er noch nicht: „Da sind ja auch noch Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Düsseldorf steht da, wo wir vor diesem Spiel standen und hat ein Spiel weniger und Gladbach hat auch nur eine Niederlage und sonst alles gewonnen. In den letzten drei Runden spielen noch alle gegeneinander. Ich glaube, es ist bis zum Ende offen.“

Vor der Leistung von Borussia Dortmund in diesem Spiel und in den vergangenen Jahren hat er einen Riesenrespekt: „In den letzten sechs Endspielen um die Deutsche Meisterschaft in der U17 war Dortmund fünfmal dabei und ist dreimal Deutscher Meister geworden. Das ist eine Statistik, die ist Wahnsinn. Und das spricht für ihre Arbeit, spricht auch für ihre Investitionen, die sie tätigen. Davor muss man auch Respekt haben“, erklärte Cinel. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir trotzdem auf Augenhöhe sind mit dieser Mannschaft.“

Und so ist seine U17 auch ein Stück weit ein Hoffnungsschimmer für die Königsblauen, die mit ihrer U19 in diesem Jahr im Mittelmaß feststecken. „Du brauchst mentalitätsstarke Jahrgänge – im Moment sieht das bei der U17 ganz gut aus“, sagte Schalkes U29-Trainer Norbert Elgert bereits vor wenigen Wochen.

Am Mittwochabend lieferte die Cinel-Elf ein weiteres Indiz. „Wir wollen ja diese Spiele, die uns herausfordern. Die Jungs haben wegen der Pandemie genug verpasst in den letzten eineinhalb Jahren. Wir brauchen diese Spiele auf diesem Niveau und dieser Intensität“, erklärte Cinel. „Wir haben als Mannschaft super verteidigt und agiert in allen Spielphasen. Das war der Grund, warum wir eine richtig gute Leistung von Dortmund trotzdem mit einem Sieg für uns krönen konnten. Ein Derby ist immer besonders. Wir hatten dieses Jahr schon zwei und wir freuen uns sehr, dass wir da den Klub so präsentieren konnten und zweimal Siege einfahren konnten.“