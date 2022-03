U19-Niederrheinpokal: RWE souverän, Mönchengladbach blamiert sich

Am vergangenen Wochenende stand die die Qualifikation für das Achtelfinale im U19-Niederrheinpokal auf dem Programm. Borussia Mönchengladbach hat sich dabei blamiert.

Sieben der insgesamt 16 Paarungen des U19-Niederrheinpokals standen am vergangenen Wochenende an. Neun Spiele wurden bereits Anfang Februar bestritten.

Am vergangenen Wochenende waren auch die U19-Bundesligamannschaften von Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Während RWE seine Aufgabe souverän mit 4:1 beim TSV Meerbusch löste, blamierte sich der Gladbacher Nachwuchs beim 0:1 gegen den VfB Hilden, immerhin Tabellenführer in der Niederrheinliga. Chrisowalandis Papadopulos traf in der 86. Minute zum viel umjubelten Siegtreffer.

16 weitere Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert - eine Übersicht:

SG Unterrath - Wuppertaler 2:4

VfR Fischeln - 1. FC Mönchengladbach 3:1

FSV Duisburg - SC Velbert 5:3

SSV Bergisch Born - Tusem Essen 5:0

1. FC Bocholt - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 3:4

MSV Düsseldorf - JSG Aldekerk/​Nieukerk 4:0

DJK Adler Union Frintrop -Kevelaerer SV 7:6 (n.E.)

SG Schönebeck - SC Croatia Mülheim 4:1

Sportfreunde 06 Neuwerk - KFC Uerdingen 1:9

SVG Neuss-Weissenberg - MSV Duisburg 0:5

SV Budberg - Rot-Weiß Oberhausen 0:6

VfB Speldorf - Fortuna Düsseldorf 0:7

JK SF 97/​30 Lowick - VfB Homberg 1:5

TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen 1:4

Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert 0:1

VfB Hilden - Borussia Mönchengladbach 1:0