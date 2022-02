Youth-League-Einsatz: Moukoko-Entscheidung gefallen

Borussia Dortmund trifft mit seiner U19 am Dienstag in der Youth League auf Manchester United. Nun gibt es eine Entscheidung zu einem Einsatz von Youssoufa Moukoko.

Die U19 von Borussia Dortmund gastiert am Dienstagabend (21 Uhr) bei Manchester United - und das ohne ihr Sturmjuwel Youssoufa Moukoko. Der 17-Jährige gehörte nicht zur Gruppe, die zum Achtelfinal-Hinspiel (21 Uhr) auf die Insel reiste. Das gab der BVB am Montag auf seiner Homepage bekannt.

Moukoko ist zwar für den Wettbewerb gemeldet, wird aber bei der Profi-Mannschaft bleiben. In den bisherigen Spielen in der Youth League war er ebenfalls nicht zum Einsatz gekommen.

Darüber hinaus muss Trainer Mike Tullberg gegen Manchester auf zwei Stammkräfte verzichten. Torjäger Bradley Fink fehlt gelbgesperrt, Abdoulaye Kamara aufgrund einer Verletzung. Ein Einsatz von Jamie Bynoe-Gittens, der auf den Stadtrivalen seines Ex-Klubs Manchester City treffen würde, ist aufgrund von Schulterproblemen fraglich.

BVB: U19 ausnahmsweise nicht der Favorit

Der BVB hat das Achtelfinale der Youth League zum zweiten Mal erreicht. In der Zwischenrunde schlugen die Dortmunder den FC Empoli mit 5:3. Mit United wartet nun ein dicker Brocken in dem prestigeträchtigen Wettbewerb. In Hannibal Mejbri und Anthony Elanga zählen zwei Talente zum gegnerischen Aufgebot, die bereits in der Premier League auf dem Feld standen. Dazu kommen Kräfte aus der U23 und der U18. Einen U19-Ligabetrieb wie in Deutschland gibt es im englischen Profi-Unterbau nicht.

"Wir gehen ausnahmsweise nicht als Favorit in ein Spiel", sagte Coach Tullberg, dessen Team auch in dieser Saison die U19-Bundesliga West dominiert. "Aber wir haben einen guten Plan erstellt und werden alles reinwerfen, um ein Stück Borussia-Geschichte zu schreiben."

Weitere News zum BVB gibt es hier.