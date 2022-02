U19-Ligareform - Schalke-Trainer Elgert widerspricht: "Gut so, wie es ist"

Die U19 von S04 hat 2:0 bei Rot-Weiß Oberhausen gewonnen. Nach dem Spiel äußerte sich Schalkes Trainer Norbert Elgert auch zur umstrittenen geplanten Ligareform in der U19-Bundesliga.

Die geplante Reform der Bundesligen im Nachwuchsbereich zur Saison 2023/24 ist weiterhin das beherrschende Thema in der U19-Bundesliga West.

Dabei sollen laut Planungen des DFB die U-Bundesligen für die U19 und auch die U17 abgeschafft werden und zugunsten geschlossener Wettbewerbe der Nachwuchsleistungszentren (NLZ) ersetzt werden. Zunächst könnte dabei in regionalen Gruppen gespielt werden, in der Rückrunde bundesweit. Die U19-Teams im Amateurbereich ohne NLZ blieben unter sich und könnten einen deutschen Amateurmeister ermitteln. Zudem könnte es eine Art Supercup zwischen dem Deutschen Amateurmeister und dem Meister der NLZ geben.

Nachdem Borussia Dortmund die Reform gefordert hatte und sich zuletzt auch Rot-Weiss Essens Trainer Vincent Wagner per RevierSport dafür ausgesprochen hatte, ist Schalkes Trainer Norbert Elgert dagegen. Der 65-Jährige ist seit 25 Jahren im Amt und hat in dieser Zeit zwei Deutsche Meisterschaften mit S04 gefeiert und Spieler wie Manuel Neuer, Leroy Sané, Mesut Özil, Julian Draxler, Joel Matip oder Benedikt Höwedes entwickelt.

Elgert macht sich für die Beibehaltung der Struktur der U19-Bundesliga in der jetzigen regionalen Form stark. Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft bei Rot-Weiß Oberhausen, in der die Königsblauen die von Elgert geforderte Reaktion auf die 1:2-Pleite gegen Essen gezeigt hatte, erklärte der Fußballehrer, warum. „Ich finde es gut so, wie es jetzt ist“, sagte Elgert. „Wenn du hier in Oberhausen oder gegen Viktoria Köln nicht gefordert wirst, dann weiß ich nicht. Das ist genau das, wo die Jungs, die eben noch Luft nach oben haben, lernen können, sich durchzusetzen.“

Elgert erklärte den Vorteil der Ligenstruktur in der jetzigen Form: „Du hast mal solche und solche Spiele. Du hast mal Mannschaften, die spielerisch total auf Augenhöhe sind. Aber dann hast du auch wieder Mannschaften, gegen die musst du erstmal antreten und kämpferisch dagegenhalten. Das bringt dich in Summe schon weiter.“ Elgert führt aus: „Bei so Spielen wir hier in Oberhausen kriegst du nichts geschenkt. Und wenn du Profifußballspieler werden willst, dann kriegst du später noch weniger geschenkt.“

Aus Sicht des langjährigen Erfolgscoachs müsse der deutsche Fußball an ganz anderen Stellschrauben drehen, um international wieder wettbewerbsfähiger zu werden: „Es ist gut so, wie es ist. Man muss nicht immer alles auf den Kopf stellen. Die Ansätze sind ganz andere: Das sind die Beherrschung des Spielgerätes von klein auf und das Verstehen des Spiels. Nicht irgendwelche Ligareformen. Das Problem ist aus meiner Sicht einfacher zu lösen. Wir sind da immer zu komplex.“

