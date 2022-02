Zusammen mit dem TSV Heimaterde veranstaltet der SuS Haarzopf einen Benefiztag für eine Familie, die bei einem Hausbrand am Stadtrand von Essen alles verloren hat.

Der Benefiztag findet am Sonntag, 20. Februar 2022, am Sportplatz Föhrenweg in Essen statt. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz werden gemeinsam den Benefizspieltag um 09:30 Uhr eröffnen.

Dabei spielen sieben Jugendteams beider Klubs sowie die Ü23 des SuS Haarzopf gegen den TSV Heimaterde. Alle Einnahmen gehen an die betroffene Familie. Am Sportplatz gilt die 2G-Regel, im Vereinshaus 2G+.

Die Spiele und Torpaten in der Übersicht.

09:30 Uhr Bambinis (2016) (Ruhrplottkind/ Getränke Hax)

09:30 Uhr Bambinis (2015) (herzlichklein/ Imbisserie Melandi's)

10:15 Uhr SuS Haarzopf F1 - TSV Heimaterde F2 (Avdo design GmbH)

10:15 Uhr SuS Haarzopf F2 - TSV Heimaterde F3 (Beekmannshof / Familie Scheidt)

11:15 Uhr SuS Haarzopf E1 - TSV Heimaterde E1 (Vepa Baumbach GmbH)

11:15 Uhr SuS Haarzopf E2 - TSV Heimaterde E4 (Galabau Marxen)

12:30 Uhr SuS Haarzopf Ü23 - TSV Heimaterde (Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Heß & Weber Essen-Haarzopf / Hib-Essen)