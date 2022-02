U19-Bundesliga: BVB-Youngster schießt WSV fast im Alleingang ab

In der A-Junioren Bundesliga West stand am Sonntag der elfte Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter Borussia Dortmund gewann klar gegen den Wuppertaler SV.

Die U19 von Borussia Dortmund setzt ihren Erfolgslauf in der A-Junioren Bundesliga West fort. Am Sonntag gewann der BVB beim Wuppertaler SV mit 4:0 (2:0).

Damit bleibt die Borussia weiterhin ungeschlagen. In zehn Spielen gab es neun Siege und ein Remis. Für den WSV, der insgesamt eine stabile Saison spielt, war es nach dem 0:7 gegen Bayer Leverkusen die zweite deutliche Pleite in Folge. Es war das erste Ligaspiel der Gastgeber in diesem Jahr.

Am Sportplatz Uellendahl stand vor allem BVB-Youngster Bradley Fink im Mittelpunkt. Er traf zur Führung (31.) und auch das 2:0 (45.+1) und 3:0 (73., Foulelfmeter) ging auf seine Kappe. Es waren die Saisontore acht bis zehn für den Angreifer. Für etwas Abwechslung auf dem Spielberichtsbogen sorgte Colin Kleine-Bekel mit seinem 4:0 (77.).

Damit bleibt der BVB mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, während der WSV nach wie vor im unteren Tabellenmittelfeld steht.

Weitere Ergebnisse des 11. Spieltags

1. FC Köln - Preußen Münster 0:2 (Samstag)

Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen 2:3 (Samstag)

Schalke 04 - Rot-Weiss Essen 1:2

Bayer Leverkusen - Viktoria Köln 2:1

Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach 0:6

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum (abgesagt)

MSV Duisburg - SC Paderborn (13.15 Uhr)

