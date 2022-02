U19-Bundesliga: Gebürtiger Oberhausener wechselt in die Süper Lig

Bundesligist Bayer Leverkusen hat ein vielversprechendes Offensivtalent in die Türkei abgegeben. Der Stürmer wechselt in die Süper Lig.

Emrehan Gedikli wechselt nach insgesamt elf Jahren bei Bayer Leverkusen zum Erstligisten Trabzonspor in die Türkei.

Der deutsche U19-Nationalspieler, dessen Vertrag unterm Bayer-Kreuz bis Sommer 2023 Gültigkeit hatte, unterzeichnete einen langfristigen Kontrakt beim aktuell souveränen Tabellenführer der Süper Lig. In der laufenden Saison kam Gedikli zu vier Einsätzen in der U19-Bundesliga und erzielte satte acht Treffer. In der U19 kommt Gedikli auf insgesamt sieben Einsätze und neun Buden. In der U17 knipste er in 40 Begegnungen gleich 42 Mal! Am 22. Mai 2021 kam er am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2020/2021 zu einem Profieinsatz für Leverkusen. Bei der 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund stand der 1,87 Meter große Angreifer 24 Minuten auf dem Rasen.

Der 18-jährige gebürtige Oberhausener wechselte im Sommer 2010 vom 1.FC Mülheim-Styrum nach Leverkusen. Sein Bruder Berkant Gedikli (16), ein Mittelfeldspieler, steht bei Rot-Weiss Essen in der U17-Mansnchaft unter Vertrag.