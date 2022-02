RWE-U19 vor Schalke: Trainer Wagner funkt SOS

Vincent Wagner, Cheftrainer der U19 von Rot-Weiss Essen, findet nach vielen Corona-Fällen in seiner Mannschaft deutliche Worte.

Nach dem 0:0-Unentschieden gegen die Nachwuchsmannschaft von Arminia Bielefeld appelliert Vincent Wagner, Trainer der U19 von Rot-Weiss Essen, Richtung DFB und Co. Trotz einer Impfquote nahe der 100 Prozent, hatte seine Mannschaft in den vergangenen zwei Woche zehn Corona-Fälle zu beklagen.

Drei Tage vor dem Spiel gegen die Arminia kamen vier Spieler wieder aus der Quarantäne. Laut DFB-Statuen hatten die Essener also genug Spieler, um das Spiel zu bestreiten, weshalb einer Spielverlegung seitens des DFB und der Arminia aus Bielefeld nicht zugestimmt wurde.

Für Wagner aus moralischer Sicht eine sehr schwierige Entscheidung: „Es geht darum, dass wir uns bewusst werden, was wir hier im Jugendbereich gerade machen. Ich finde es wichtig, dass wir spielen, dass wir trainieren und auch vielleicht Freundschaftsspiele machen. Ich finde nicht, dass wir auf Teufel komm raus Pflichtspiele machen müssen. Wir müssen den Jungs nach solch einer Krankheit Zeit geben.“

Verdacht auf Herzmuskelentzündung bei RWE

Die Neben- und Nachwirkungen einer Corona-Infektion sollten nicht außer Acht gelassen werden. Als warnendes Beispiel nennt der RWE-Coach Bayern Münchens Alphonso Davies, der nach seiner Infektion an einer Herzmuskelentzündung leidet. „Die haben wir jetzt wahrscheinlich auch in unseren Reihen. Mir wird angst und bange, wenn ich an die ganzen Spieler in den Jugend- und Amateurbereichen denke, die sofort wieder spielen und zwar mit 110 Prozent. Wir werden unseren Spielern definitiv genug Zeit geben und sie nicht sofort wieder spielen lassen. Dafür ist der Mensch einfach zu wichtig.“

Wenn wir dann demnächst für eine Partie nicht genügend Spieler haben sollten und ein Spiel am grünen Tisch verlieren, dann ist das so Vincent Wagner

Wagner erläutert weiter: „Wenn du die Spieler fragst, wollen sie natürlich auflaufen. Wir haben als Trainer und Funktionäre aber eine moralische Verpflichtung und müssen unsere Jungs schützen. Ich will niemandem Vorwürfe machen, wichtig ist für dieses Thema zu sensibilisieren. Wer die Situation mit Christian Eriksen gesehen hat und dann nicht weiß, worum es geht, dann weiß ich nicht. Das soll jeder moralisch für sich entscheiden. Wenn wir dann demnächst für eine Partie nicht genügend Spieler haben sollten und ein Spiel am grünen Tisch verlieren, dann ist das so.“

Spielverschiebungen als Alternative?

Die Entscheidung pro Einfachrunde des DFB, bei der auf eine Rückrunde verzichtet wird, lobt der Essen-Trainer, er schlägt aber auch vor, diese Möglichkeiten jetzt zu nutzen und auf ein, zwei oder sogar drei Spiele zu verzichten und diese später nachzuholen. Eine Idee, die mit Blick auf den Spielplan logisch erscheint. In den Monaten von März bis Mai ist eine Menge Zeit für Nachholspiele. Ob seitens des DFB jemand reagieren wird, bleibt abzuwarten. Am kommenden Wochenende würde Essen auf den FC Schalke 04 treffen (Sonntag, 13. Februar, 11 Uhr).