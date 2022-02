U19: MSV-Trainer über den Auftakt gegen RWO und die neuen Jungprofis

In der U19-Bundesliga West startet der MSV Duisburg bei Rot-Weiß Oberhausen in die Restsaison. Die Zebras können das zweite Derby in Folge gewinnen.

Die Winterpause ist auch für die U19 des MSV Duisburg Geschichte. Die U19-Bundesliga West wartet den Duisburgern zum Start in die Restsaison mit einem Derby auf: Die Mannschaft von Trainer Engin Vural ist am Sonntag (11 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen zu Gast. Und das mit Rückenwind, beendeten die Zebras die erste Saisonhälfte doch mit einem 3:0-Erfolg über Rot-Weiss Essen. „Wir haben mit einem Derby aufgehört und fangen mit einem Derby an, diesmal auswärts“, freut sich auch Vural auf die Aufgabe RWO. Komfortabler Vorsprung auf den Abstiegskampf Zwei Monate ruhte der Ball in der Liga. „Nach einer so langen Pause überwiegen natürlich Spannung und Vorfreude, weil man nie weiß, wo man wirklich steht“, schätzt Vural und ordnet die Vorbereitung seiner Mannschaft ein. „Ich habe ein positives Gefühl, die Testspiele waren gerade von den spielerischen Leistungen gesehen richtig gut. Wir hatten auch einige Corona-Erkrankungen, wodurch Spiele oder Trainingseinheiten ausgefallen sind. Aber die Jungs haben das gut durchgezogen.“ Eine in den Ergebnissen durchwachsene Hinrunde bringt dem MSV derzeit Platz zehn mit zwölf Zählern, auch wenn der MSV in vielen Spielen unglücklich Zähler ließ. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist komfortabel, Paderborn hat bei einem Spiel weniger acht Punkte Rückstand. Nach vorne sind es indes nur sechs Punkte auf Platz zwei. Drei Profiverträge im Winter „Ein Ziel haben wir schon erreicht, mit unseren Spielern Maximilian Braune, Julian Hettwer und Caspar Jander, die einen Profivertrag erhalten haben. Das zeigt nicht nur die Wertschätzung für die U19, sondern für das gesamte NLZ im Verein“, zeigt Trainer Vural seinen Stolz auf die Jungprofis, die sich im Winter allesamt bis Sommer 2024 an den MSV banden. „Den Weg wollen wir weiter gehen und dabei möglichst schnell die Punkte für den Klassenerhalt sammeln.“ Am Wochenende gibt es eine erste große Chance, sich von einem Gegner aus dem Abstiegskampf weiter abzusetzen und das Polster weiter auszubauen. Neben drei Langzeitverletzten und drei krankheitsbedingten Ausfällen kann Vural noch nicht sagen, ob die Neuprofis Braune, Hettwer und Jander zur Verfügung stehen werden. Gegen die Kleeblätter wartet der Duisburger Nachwuchs seit drei Spielen auf einen Sieg, die Gesamtbilanz spricht mit zehn zu sechs Siegen aber für den MSV.

