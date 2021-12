VfL Bochum U19: Ungeschlagen! Butscher ist sehr zufrieden

Die U19 des VfL Bochum geht ungeschlagen in die Winterpause der A-Junioren-Bundesliga. Cheftrainer und ehemaliger Bundesliga-Profi Heiko Butscher zieht ein positives Saisonfazit.

Die jungen Spieler der U19 aus dem Talentwerk des VfL Bochum stehen nach der ersten Saisonhälfte der A-Junioren-Bundesliga ungeschlagen auf dem dritten Tabellenrang. Am Ende des laufenden Fußball-Jahres machte sich die Mannschaft unter der Führung von Ex-Profi und Cheftrainer Heiko Butscher selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und schlug die Mannschaft des FC Schalke 04 im Revierderby der Junioren auswärts mit 1:0. Durch den Erfolg blieben die Bochumer bereits zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer.

In seiner Vergangenheit als Profi spielte VfL-Trainer Butscher für den VfL Bochum, den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt auf der Position des Verteidigers. Dieser Umstand scheint sich in der laufenden Spielzeit auch auf die Spielweise des U19-Kaders auszuwirken. Die Bochumer kassierten in dieser Saison nur fünf Gegentreffer - Bestmarke. Nur Spitzenreiter Borussia Dortmund hat ebenso wenige eingeschenkt bekommen.

Kurios hingegen ist die Anzahl der erzielten Treffer des VfL. Mit nur elf erzielten Toren ist man unter den besten Sieben der Liga die Mannschaft mit der geringsten Torausbeute. Beim VfL Bochum werden die Spiele demnach überwiegend von hinten heraus gewonnen. Die interne Torschützenliste führt Stürmer Dominick Wasilewski an. Der ehemalige Nationalspieler von Polens U17 konnte den Ball bereits vier Mal im gegnerischen Kasten unterbringen.

„Wir sind ungeschlagen”

In Bezug auf die Mannschaftsleistung der ersten Saisonhälfte bescheinigte Butscher seinen Schützlingen alles in allem ein positives Zeugnis. „Erstmal bin ich froh darüber, dass wir bisher alle Spiele machen konnten. Durch die Corona-Pandemie ist man natürlich eingeschränkt und für die Entwicklung der jungen Spieler ist es wichtig, dass sie so viel Spielpraxis sammeln wie möglich. Des Weiteren sind wir ungeschlagen, das muss man auch mal erwähnen. Natürlich haben wir hier und da ein paar Punkte liegen lassen, meistens gleicht sich sowas aber im Laufe einer Saison wieder aus. Von der Art und Weise wie meine Mannschaft das Ganze annimmt, bin ich sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz müssen wir noch eine Schippe drauflegen, besonders im offensiven Bereich. Ich sehe da noch viel Luft nach oben und das wird auch das große Thema bei uns werden in der zweiten Saisonhälfte”, rekapitulierte der Trainer.

Das nächste Pflichtspiel für die Junioren des VfL Bochum steht dann im kommenden Jahr auf dem Zettel. Am 06.02.2022 findet das nächste Heimspiel gegen die Junioren des 1. FC Köln statt. Der jungen Bochumer Offensiv-Abteilung bleibt demnach genug Zeit,um ihre Torabschlüsse noch weiter zu verfeinern. Aus defensiver Sicht scheint hingegen alles nach Plan zu laufen.