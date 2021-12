Neun Corona-Fälle beim BVB: U17-Derby gegen Schalke abgesagt

Das Revierderby der B-Junioren-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund fällt aus. Es gibt auch schon einen Nachholtermin.

Es war alles angerichtet, die Vorfreude stieg von Tag zu Tag. Aber dann platzte die Nachricht ins Haus, dass das für diesen Samstag (4. Dezember) angesetzte Spitzenspiel in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Schalke 04 und dem Tabellensechsten Borussia Dortmund vom Spielplan genommen wurde. Und einmal mehr lag es an Corona. Bei neun Spielern des BVB brachte ein PCR-Test ein positives Ergebnis zutage.

Die beiden Vereine waren sich schnell einig, auf die Austragung des Spiels zu verzichten. „Wir haben eine Verantwortung unserer Mannschaft gegenüber“, sagt Schalkes Trainer Onur Cinel. „Die Gefahr, sich möglicherweise mit dem Coronavirus anzustecken, war einfach zu groß.“ Recht zügig fand sich auch ein Nachholtermin. Das Revierderby soll jetzt am 2. März 2022 (Mittwoch, 18.30 Uhr) auf dem Rasenplatz 7 am Parkstadion ausgetragen werden.

Schalkes U17 gastiert am 11. Dezember beim Spitzenreiter

Somit ist das Team von Onur Cinel in diesem Jahr nur noch einmal im Einsatz: am Samstag in einer Woche (11. Dezember, 11 Uhr) auswärts im Paul-Janes-Stadion beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf, der an diesem Wochenende ebenfalls nicht am Ball sein wird. Die Begegnung der Landeshauptstädter beim FC Hennef 05 findet erst am 12. Februar 2022 statt. Obwohl Schalkes U-17-Fußballer bislang alle ihre sieben Meisterschaftsspiele gewonnen haben, können sie an diesem Samstag auf Rang drei zurückfallen, nämlich dann, wenn Borussia Mönchengladbach das Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 nicht verlieren sollte.

In ihren bisherigen sieben Saisonspielen haben die Schalker B-Junioren in der Bundesliga-Staffel West den FC Hennef (2:1), den SC Paderborn 07 (4:1), Rot-Weiss Essen (4:0), den 1. FC Köln (2:0), den Wuppertaler SV (7:1), die SG Unterrath (2:0) und am vergangenen Samstag Borussia Mönchengladbach (1:0) geschlagen.