Schalke: U19 vor BVB-Finale - Elgert findet keine Startelf

Am Samstag (20. November, 11 Uhr) findet das Finale im U19-NRW-Pokal zwischen Schalke und dem BVB statt.

Aus Sicht des Ruhrgebietes gibt es am kommenden Samstag ab 11 Uhr das Traumfinale im U19-Ligapokal. Der FC Schalke trifft zuhause auf Borussia Dortmund. Schalke besiegte im Halbfinale den 1. FC Köln, der BVB setzte sich gegen Rot-Weiss Essen durch.

Und da die U19-Bundesliga derzeit pausiert, wollte S04-Trainer Norbert Elgert das Testspiel gegen den PEC Zwolle nutzen, um eine erste Elf für das prestigeträchtige Revierderby zu finden.

Doch daraus wurde nichts, denn der Coach war nicht zufrieden mit dem, was er bei der 3:4-Niederlage von seiner Mannschaft sah. Gegenüber der vereinseigenen Homepage betonte er: "„Heute wollten wir eigentlich eine Mannschaft für das Ligapokalfinale finden, indem wir allen Spielern noch einmal die Chance geben, sich zu beweisen. Leider wissen wir nun weniger als vorher, weil sich heute, mit Ausnahme von Eren Özat, kaum einer empfehlen konnte. Das Spiel lief ähnlich wie die Testspiele gegen Union Berlin oder den FC Utrecht, nur, dass der Gegner seine Chancen verwertet hat. Wir haben ein paar schöne Tore gemacht, aber wenn du mit 2:0 und 3:2 führst, darfst du so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Unser Defensivverhalten ist noch nicht in Idealform und wir verteidigen noch nicht so, wie man es von unseren U19-Mannschaften der letzten beiden Jahrzehnte gewohnt ist. Es ist noch nicht das einer Spitzenmannschaft, die wir noch versuchen zu werden. Da wartet noch viel Arbeit auf uns. Das war heute eine eher schwache Leistung und Zwolle war die bessere Mannschaft.“

Auf Schalke wartet also noch viel Arbeit. Trotzdem soll in einer Woche die Revanche gelingen für das 0:4 gegen den BVB in der Meisterschaft - das ist noch gar nicht lange her. Am 24. Oktober ging die Elgert-Elf beim Erzrivalen unter.

Das Turnier in der Übersicht

Gruppe 1

MSV Duisburg - FC Schalke 04 1:2

Fortuna Köln - Arminia Bielefeld 0:1

FC Schalke 04 - Fortuna Köln n.gesp.

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 0:3

MSV Duisburg - Fortuna Köln 5:3

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 4:1

Gruppe 2

SC Paderborn 07 - Bor. Mönchengladbach 1:2

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen 6:0

Bor. Mönchengladbach - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

1. FC Köln - SC Paderborn 07 4:1

SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen 5:0

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2

Gruppe 3

Bayer Leverkusen - Alemannia Aachen 5:0

Borussia Dortmund - Preußen Münster 4:1

Bayer Leverkusen - Preußen Münster 6:2

Borussia Dortmund - Alemannia Aachen 8:0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3:5

Preußen Münster - Alemannia Aachen 3:1

Gruppe 4

VfL Bochum - Rot-Weiss Essen 0:1

Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf 0:3

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 4:1

Viktoria Köln - VfL Bochum 1:2

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:0

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen 0:1

Halbfinale

1. FC Köln - FC Schalke 04 1:2

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund 0:2