In der A-Junioren-Bundesliga-West hat der FC Schalke 04 durch eine 8:0 (3:0)-Gala gegen den Wuppertaler SV die Tabellenführung übernommen. Im Keller hat RWO wichtige Punkte geholt.

Unter den Augen von Peter Neururer, der als Zuschauer vor Ort, krallte sich die U19 des FC Schalke 04 im Duell mit dem Wuppertaler SV die Tabellenführung in der A-Junioren-Bundesliga West. Schon nach etwas mehr als einer halben Stunde war Königsblau durch Tore von Leroy Sanés Bruder Sidi (8.), Keke Maximilian Topp (15.) und Emmanuel Gyamfi (32.) mit 3:0 vorne. Der FC Schalke 04 war an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß für den WSV, wofür sich im Bergischen Land aber niemand schämen dürfte. Nach der Pause schraubten Gyamfi (55.), Sané (72.) und Topp (79.) mit ihren jeweils zweiten Treffern das Ergebnis in die Höhe. Semin Kojic (84., 88.) stellte mit dem vierten Doppelpack des Tages schließlich den 8:0 (3:0)-Endstand her. Damit ist Schalke 04 punktgleich mit Borussia Dortmund, aufgrund des besseren Torverhältnisses aber Tabellenführer.

Der BVB hatte bereits am Vortag gespielt und Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0) geschlagen. Die Tore erzielten Julien Rijkhoff (20.) und Bradley Fink (73.). Vladislav Cherny gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für die Ostwestfalen. Ebenfalls am Samstag spielten Fortuna Köln gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) und der VfL Bochum, der den SC Paderborn durch Tore von Dominik Wasilewski (49.) und Leon Tasov (75.) mit 2:1 (0:0) schlug. Auf Seiten des SCP traf Joel Vega Zambrano (81.).

RWO und Duisburg siegen ebenfalls

Auch im Einsatz war Rot-Weiß Oberhausen. Die Kleeblätter hatten im Duell mit Preußen Münster die Chance, einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Und das taten sie. In einem spektakulären Spiel siegte RWO mit 4:2 (2:0), wobei sie sich bei den Torschützen Jonathan Mulamba (15.), Kilian Skolik (18., 90.+4) und Kian Licina 72.) bedanken konnten. Für die Preußen trafen Henrik Dier (64.) und Tom Hemsing (90.+1).

Auch der MSV Duisburg gestaltete seine Partie siegreich. Tyron Mata schoss den 2:1 (1:0)-Sieg gegen Viktoria Köln mit seinem Doppelpack (17., 76.) im Alleingang heraus. Für die Gäste traf Kian Assadollahi (69.).

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1:2

Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach 1:1

SC Paderborn - VfL Bochum 1:2

MSV Duisburg - Viktoria Köln 2:1

Rot-Weiß Oberhausen - Preußen Münster 4:2

Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen 2:1

FC Schalke 04 - Wuppertaler SV 7:0

spielfrei: Rot-Weiss Essen

Samstag, 20. November, 11 Uhr: 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen