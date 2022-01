U19: Atletico Madrid und Manchester United in Velbert

Der Ruhr-Cup für U19-Teams macht am Freitag wieder Station im Emka-Sportzentrum. Atletico Madrid und Manchester United führen das illustre Teilnehmerfeld an.

Es ist von der Besetzung her wohl das beste Jugenturnier der Welt — und seit Jahren wird es auch in Velbert gespielt. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Der Emka-Ruhr-Cup International macht in Velbert Station und bietet den Fans fünf A-Jugend-Teams aus fünf kontinentalen Top-Vereinen. Auflaufen werden Atletico Madrid, Rapid Wien, Manchester United, der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.

Das Quintett wird fünf Spiele der Vorrunden-Gruppe B bestreiten. Anpfiff der ersten Partie ist um 16.30 Uhr auf dem Rasenplatz des Emka-Sportzentrums.

In Gestalt von Atletico läuft der Nachwuchs des aktuellen Europa-League-Siegers auf, Manchester United hat bereits mehrfach die Champions-League gewonnen – zwei absolute internationale Top-Adressen. In der Vorrunden-Gruppe A laufen ebenfalls illustre Mannschaften auf. Hier sind Borussia Dortmund, Juventus Turin, SE Palmeiras, AS Monaco, Hannover 96 gemeldet.

„Damit haben wir ein Teilnehmerfeld zusammengestellt, das weltweit seinesgleichen sucht“, sagt OK-Chef Heinz Keppmann, der sich besonders darüber freut, dass auch Atletico Madrid die Zusage gegeben hat.

Der berühmte Lokalrivale des noch berühmteren Clubs Real Madrid wird dem Turnier sicher Glanz verleihen. Überzeugen können sich die Zuschauer davon am 3. August, wenn es gleich mit zwei Krachern los geht: Um 16.30 Uhr eröffnen Rapid Wien und Manchester United den Turniertag, anschließend spielt Atletico Madrid gegen den 1. FC Köln. Die Geißbock-Elf hat sich übrigens im Feld der internationalen Top-Teams seit Jahren fest etabliert, im Jahre 2015 hatten die Kölner den Emka-Ruhrcup gewonnen. Im gleichen Jahr war wie gewohnt auch Ruhr-Cup-Stammgast AS Monaco dabei — damals spielte auch ein gewisser Kylian Mbappe für die Fürstentum-Talente. Vor ein paar Wochen wurde der antrittsschnelle Stürmer mit Frankreich Weltmeister und obendrein zum besten Nachwuchs-Spieler des WM-Turniers 2018 gekürt.

Genau das macht neben dem hochklassigen und attraktiven Fußball, der hier regelmäßig gezeigt wird, den Reiz des Ruhr-Cups aus: Hier spielen stets einige Talente, die in absehbarer Zeit bei Europapokalsiegern oder in Nationalmannschaften auflaufen.

Seit 2010 kommt die Elite

Der Ruhr-Cup wird seit 2010 ausgetragen und hat seither etliche Top-Teams von Real Madrid über Juventus Turin, AS Rom, Manchester City und Manchester United, Bayern München oder Zenit St. Petersburg aufgeboten.

Zum Modus: Die Vorrunde wird in zwei Tagen entschieden, Gruppe A spielt Donnerstag in Dortmund und Freitag in Oer Erkenschwick, Gruppe B spielt Donnerstag ebenfalls in Dortmund und am Freitag in Velbert. Am Samstag folgen in Marl die Platzierungsspiele sowie das Halbfinale, das Endspiel steigt dann am Sonntag im Stadion Rote Erde in Dortmund.