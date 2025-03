Malick Thiaw schaffte bei Schalke 04 den Durchbruch, inzwischen spielt er bei AC Mailand. Folgt im Sommer die Rückkehr in die Bundesliga?

Bald sind drei Jahre vergangen, seit Malick Thiaw den FC Schalke 04 in Richtung Italien verließ. Im Sommer könnte der 23-Jährige nach Deutschland zurückkehren - aber natürlich nicht zum Revierklub, dessen Niveau Thiaw längst entwachsen ist.

Vielmehr soll der Innenverteidiger bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen. Das berichtet die "Sport Bild". Demzufolge beschäftigen sich die Verantwortlichen des Deutschen Meisters schon länger mit Thiaw, Fußball-Direktor Kim Falkenberg habe den einstigen Schalker in Diensten der AC Mailand beim Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam im Februar (1:1) beobachtet.

Was das Gerücht konkret werden lassen kann: Leverkusen benötigt im Sommer voraussichtlich hochkarätige Verstärkung in der Defensive. Abwehrchef Jonathan Tah steht vor dem Abschied, nach aktuellem Stand wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Thiaw würde ins Profil für die Nachfolge passen. Der gebürtige Düsseldorfer erinnert mit seiner Körpergröße von 1,94 Meter an Tah, der einen Zentimeter groß ist. Zudem ist er zweikampf- und kopfballstark, schnell und gut im Spielaufbau.

Mit seinen Leistungen als Youngster bei Schalke weckte er früh das Interesse von Topklub Milan. 61 Spiele absolvierte er zwischen 2020 und 2022 für S04, ehe Thiaw für knapp zehn Millionen Euro in die Lombardei wechselte. Dort ist er Stammspieler im Abwehrzentrum, sammelte internationale Erfahrung in der Champions League.

Thiaws Vertrag in Mailand läuft bis 2027, als mögliche Ablösesumme werden 25 Millionen Euro genannt. Käme ein Wechsel zustande, dürfte sich Schalke freuen. Denn der Revierklub wird bei einem Weiterverkauf mit zehn Prozent beteiligt werden. So würde ein Transfer wertvolle Einnahmen in die Vereinskasse spülen.

Für den dreimaligen deutschen Nationalspieler würde ein Wechsel nach Leverkusen eine Rückkehr bedeuten. Er verbrachte einst ein Jahr in der Jugend von Bayer Leverkusen, bevor er über Borussia Mönchengladbach bei Schalke landete. Und dort durchstartete.