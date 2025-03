Das ist mal ein exotisches Land. Äquatorialguinea kann sich im Mittelfeld auf die Dienste eines ehemaligen Schalkers verlassen. Zuletzt mit Erfolg.

Während Deutschland in der Nations League um die "Final Four" kämpft, läuft auf dem afrikanischen Kontinent die Qualifikation für die WM 2026. Mittendrin: Der ehemalige Schalker Omar Mascarell, der seit vergangenem Sommer für Äquatorialguinea spielt.

Das zentralafrikanische Land zählt rund 1,8 Millionen Einwohner und spielt in einer Gruppe mit Tunesien, Namibia, Liberia, Malawi und São Tomé e Principe um die WM-Qualifikation.

Gegen Letztere hat sich Äquatorialguinea zuletzt mit 2:0 durchgesetzt, immerhin der zweite Sieg der Kampagne. Mascarell stand in der Anfangself, spielte 90 Minuten durch.

Weil darüber hinaus aber drei Niederlagen auf dem Zettel stehen, hat Äquatorialguinea zur "Halbzeit" der Qualifikationsrunde eher nur Außenseiterchancen. Fünf Punkte Rückstand sind es auf den Tabellenzweiten Namibia.

Auf Vereinsebene spielt Mascarell übrigens bei RCD Mallorca in Spanien. Da kam er bisher 24 Mal in der Liga zum Einsatz, davon 16 Mal von Beginn an. Beim jüngsten 2:1-Sieg über Espanyol Barcelona wurde er allerdings nur eingewechselt.

Für Eintracht Frankfurt und Schalke 04 bestritt Mascarell von 2016 bis 2021 98 Bundesliga-Spiele (zwei Tore, vier Vorlagen). Nach dem Schalke-Abstieg 2021 war der heute 31-Jährige nach Spanien zum FC Elche gewechselt. Dort ereilte ihn ein ähnliches Schicksal wie auf Schalke: Er stieg in seiner zweiten Saison mit Elche ab.

Takuma Asano und Mateu Morey spielen ebenfalls in Mallorca

Übrigens: Mascarell hat noch zwei in der Bundesliga gut bekannte Teamkollegen: Takuma Asano und Mateu Morey.

In Europa spielt Asano insgesamt schon seit acht Jahren. 2016 wechselte er von Sanfrecce Hiroshima zum FC Arsenal nach London. Weiter ging es mit Leihgeschäften zum VfB Stuttgart, Hannover 96 und Partizan Belgrad. Für Arsenal sollte er trotz eines langfristigen Vertrags nie zum Einsatz kommen.

Seine meisten Spiele als Profi bestritt Asano für Hirsohima (93 Partien), gefolgt vom VfL Bochum (90) und Belgrad (77). Bei Partizan erlebte er auch seine erfolgreichste Zeit. Hier schoss er 30 Treffer und bereitete 15 weitere Tore vor.

Morey wiederum galt bei Borussia Dortmund als großes Talent, verletzte sich aber immer wieder schwer. Seit dem vergangenen Sommer spielt er nun in Mallorca, hat aktuell jedoch Zeit, um sich die Leistungen seines Teamkollegen Omar Mascarell im Trikot Äquatorialguineas zu Gemüte zu führen.