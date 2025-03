Das Meisterrennen in der Schweiz ist eng, doch ein ehemaliger Duisburger war zuletzt oft lange Zuschauer. Das macht sich auch in seinem Marktwert bemerkbar.

Die bisherige Saison des ehemaligen Duisburgers Sinan Karweina beim FC Luzern darf man getrost als "turbulent" bezeichnen. In der Schweizer ersten Liga mischen die Luzerner um die Meisterschaft mit, liegen derzeit einen Punkt hinter dem FC Basel.

Dabei hatte er auch einen guten Start hingelegt und in den ersten sechs Ligaspielen ein Tor und zwei Vorlagen geliefert. Dann zog er sich Ende September eine Muskelverletzung zu - und fiel für den Rest des Jahres aus.

Seit Mitte Januar kommt das ehemalige Zebra nun vor allem von der Bank zum Einsatz - mit überschaubarem Erfolg. Karweina schoss in elf Spielen zwar immerhin noch zwei Tore, einen saftigen Marktwert-Absturz bei "transfermarkt.de" konnte er aber nicht verhindern.

Denn das Portal listet Karweina nach zuvor 1,7 Millionen Euro nur noch mit einer Million Euro. Immerhin: Der Meistertitel ist, trotz der jüngsten 2:3-Pleite beim FC Zürich, noch drin. Der FC Luzern liegt vier Punkte hinter Spitzenreiter Servette FC auf Rang vier.

Karweina konnte sich beim MSV Duisburg nie richtig durchsetzen

Karweina spielte in der Jugend bei TuS Reichshof, dem FV Wiehl und schließlich vier Jahre beim 1. FC Köln. Im Alter von 19 Jahren wechselte der Mittelstürmer von Köln zu den Sportfreunden Lotte, wo er erstmals im Profifußball Erfahrungen sammeln konnte.

Nach nur einer Saison wurde der MSV Duisburg auf den schnellen Angreifer aufmerksam und stattete Karweina mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus. 36 Pflichtspiele (7 Tore, 8 Vorlagen) bestritt er in den zwei Jahren für den MSV, aber so richtig durchsetzen konnte sich der 1,73-Meter-Mann in dieser Zeit nicht.

Immer wieder pendelte Karweina, der insgesamt zwölf Spiele verletzungsbedingt verpasste, zwischen Startelf, Bank und einem Tribünenplatz. Von 31 Drittliga-Partien für die Duisburger stand der gebürtige Gummersbacher nur zehnmal in der Startelf. 2021 folgte dann der Wechsel zu Türkgücü München, aber er verließ den Verein nach der Insolvenzanmeldung und der Einstellung des Spielbetriebs schon wieder im März.

Austria Klagenfurt nahm den trickreichen Stürmer dann im Juli 2022 unter Vertrag – eine gute Entscheidung. In 53 Spielen erzielte er 16 Tore und gab zwölf Vorlagen. In Klagenfurt schnellte Karweinas Marktwert erstmals über die Millionenmarke. Im Sommer 2024 schloss er sich dann dem FC Luzern an, wo er dann nochmal wertvoller geworden ist. Jetzt ist er wieder auf die Millionen-Marke zurückgefallen.