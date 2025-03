Unter Norbert Elgert ausgebildet, jetzt von José Mourinho trainiert: Das ist der Weg des früheren Schalke-Talents Levent Mercan.

Sieben Spiele bestritt Levent Mercan für den FC Schalke 04, 2021 verließ er die Königsblauen in Richtung der Türkei. Dort gelang dem inzwischen 24 Jahre alten Ex-Talent ein beachtenswerter Aufstieg: Mit guten Leistungen für Fatih Karagümrük zog er das Interesse von Fenerbahce Istanbul auf sich.

Dort spielt Mercan unter Trainer-Legende José Mourinho. Und der Defensivspezialist zieht einen interessanten Vergleich - zu seinem früheren Schalker Jugendtrainer Norbert Elgert.

Sie seien ähnliche Typen und würden viel von einem erwarten, berichtete Mercan bei transfermarkt.de. "Für mich ist am wichtigsten, dass ich die Erwartungen des Trainers erfülle und umsetze, was er von mir sehen will. Ich würde behaupten, auch aus diesem Grund hat mir Mourinho eine Chance geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich die Art von Norbert Elgert auf Momente wie jetzt mit Mourinho vorbereitet hat."

Als U17-Talent kam Mercan von Rot-Weiss Essen nach Gelsenkirchen. Zwei Saisons verbrachte er in Elgerts U19, ehe er einen Profivertrag erhielt. Der Durchbruch blieb Mercan beim Revierklub verwehrt. Womöglich auch, da er in schwierigen Zeiten dem Team angehörte: im ersten Abstiegsjahr und der Saison zuvor.

"Für uns junge Spieler war es damals nicht so leicht. Es waren wirklich turbulente Zeiten", erinnert sich Mercan. "Nur deswegen kam eine Leihe für mich überhaupt infrage. Schalke ist mein Verein, ich hätte mir gewünscht, nie woanders zu spielen. Aber zu der Zeit gab es keine andere Möglichkeit. Und wenn ich sehe, wo ich heute bin, ist es gut gelaufen für mich."

Denn nach einem Leihjahr bei Karagümrük verpflichtete der Klub ihn fest. Und nach zwei weiteren Saisons - in der letzten trug Mercan die Kapitänsbinde - folgte im Sommer der Schritt zu Fenerbahce. Dort muss der gebürtige Recklinghäuser um Spielzeit kämpfen.

Und die nahm zuletzt zu: Sechs seiner acht Liga-Einsätze bestritt Mercan in diesem Jahr. Er scheint sich wohlzufühlen beim Hauptstadt-Klub - und zieht bemüht auch hier einen Schalke-Vergleich: "Mit Schalke habe ich schon für einen geilen Verein in Deutschland gespielt und jetzt darf ich so etwas beim größten Klub in der Türkei noch mal erleben. Du spielst in einem Stadion, in dem es wirklich 90 Minuten laut ist. Jedes Wochenende, egal ob heim oder auswärts, sind die Fans da."