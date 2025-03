Thomas Letsch arbeitet seit dem Jahresstart für RB Salzburg. So läuft es für den früheren Coach des VfL Bochum.

Die Freistellung von Thomas Letsch beim VfL Bochum jährt sich bald erstmals. Anfang des vergangenen Aprils musste der Trainer nach gut eineinhalb aufreibenden Jahren im Ruhrgebiet gehen.

Anfang 2025 kehrte Letsch auf den Platz zurück. Seitdem trainiert er RB Salzburg und damit den Verein, für den er schon früher einige Jahre tätig war. Für den Fußballlehrer und die Österreicher geht es nach der Länderspielpause in die entscheidende Saisonphase: Die Meisterrunde startet - und Letsch spielt um den Titel mit.

"Ich glaube, das wird die spannendste Meistergruppe seit Einführung dieses Formats", sagte der Coach nach dem letzten Spiel der Hauptrunde. "Wenn man sich als FC Red Bull Salzburg nach dem Grunddurchgang auf Rang drei wiederfindet, ist man natürlich nicht zufrieden, jetzt werden die Karten mit der Punkteteilung aber noch mal neu gemischt und wir sind im Titelrennen voll dabei."

Was der 56-Jährige meint: Nach dem Abschluss der Hauptrunde werden die Punktzahlen aller Teams halbiert, wodurch das Teilnehmerfeld enger zusammenrückt. Sechs Mannschaften spielen die Meisterrunde, RB Salzburg steht vier Zähler hinter dem punktgleichen Top-Duo Sturm Graz und Austria Wien auf Rang drei.

"Jetzt geht es so richtig los. Es ist ein neuer Wettbewerb und jedes Spiel kann entscheidend sein. Mit vier Punkten Rückstand ist alles möglich", sagt Letsch. Zumal sich der gebürtige Esslinger nach einem komplizierten Start beim Red-Bull-Klub zuletzt freigeschwommen hat.

Als Letsch übernahm, steckte der Klub in einer sportlichen Krise. Und die konnte er mit zwei Remis in der Liga sowie dem Viertelfinal-Aus im Pokal nicht unbedingt eindämmen. Dazu kamen deutliche Niederlagen in der Champions League gegen die Topklubs Real Madrid (1:5) und Atletico Madrid (1:4).

Doch danach ging es aufwärts. Und während der VfL Bochum einmal mehr um den Klassenerhalt kämpfen muss, darf Letsch darauf hoffen, im Mai seinen ersten Meistertitel als Cheftrainer zu feiern. In der Meisterrunde stehen Hin- und Rückspiel gegen die fünf Kontrahenten an. Im April geht an zwei aufeinander folgenden Spieltagen gegen die Teams auf den Plätzen eins und zwei.