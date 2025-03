Sorgen um eine S04-Legende: Klaas-Jan Huntelaars Vertrag bei Ajax Amsterdam wird aufgrund seines Gesundheitszustandes nun offiziell aufgelöst.

Zum Jahreswechsel keimten noch Hoffnungen auf: Alex Kroes, Technischer Direktor von Ajax Amsterdam, stellte eine mögliche Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar in Aussicht.

Dieser hatte sich nach seinem Karriereende bei seinem Herzensklub FC Schalke 04 im Sommer 2021 einer neuen Aufgabe gewidmet. Der "Hunter" ist nicht nur eine absolute S04-Ikone, sondern erzielte auch beim Ajax Amsterdam Tore wie am Fließband. Daher ging er im März 2022 folgerichtig den Schritt ins Management des niederländischen Hauptstadtklubs, sollte bei der Nachwuchsförderung unterstützen. Doch im Oktober 2023 unterbrach Huntelaar sein Engagement aufgrund eines Burnouts. Seitdem zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Nun ist offiziell: Das bis Sommer 2026 laufende Arbeitspapier des 41-Jährigen wird aufgelöst. "Es wäre großartig, wenn er irgendwann zu unserem Verein zurückkehrt. Seine Gesundheit steht aber an erster Stelle", sagt Kroes zur Vertragsauflösung. "Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und wünschen ihm Kraft und Erfolg für seine weitere Genesung."

Huntelaar wechselte nach seinem Durchbruch in die niederländische Eridivisie mit dem SC Heerenveen im Jahr 2005 zu Ajax Amsterdam, erzielte in der Saison 2007/08 unglaubliche 33 Treffer in niederländischen Oberhaus. Real Madrid wurde auf den kaltschnäuzigen Stürmer aufmerksam. 20 Spiele absolvierte er für die Königlichen, ehe er sich AC Mailand anschloss.

Nach seinem Abstecher in die Lombardei wechselte Huntelaar ins Ruhrgebiet, wo er beim FC Schalke 04 zur absoluten Stümerlegende wurde. Er eroberte die Herzen der Schalke-Fans im Sturm - etwa durch seinen Doppelpack im DFB-Pokalfinale 2011 gegen den MSV Duisburg.

Er stellte zahlreiche Rekorde ein: Etwa durch seine 29 Treffer in der Saison 2011/12, mit denen nicht nur erster niederländischer Torschützenkönig wurde, sondern auch den Schalker Rekord von Klaus Fischer von 1976 einstellte.

Als Schalke 2021 mit dem Rücken zur Wand und nur sieben Zählern auf dem letzten Platz rangierte, zeigte Huntelaar seine Liebe zu Königsblau und schnürte noch ein letztes Mal seine Schuhe für die Knappen. Er avancierte zum ältesten Torschützen der Vereinsgeschichte - konnte den Abstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr verhindern.