Vor den Augen eines früheren Schalke-Stars hat Anthony Modeste sein erstes Tor in Spanien erzielt. Und was für eines.

Noch im vergangenen Herbst stand bei Anthony Modeste eine Rückkehr in den deutschen Profifußball im Raum. Der FC Schalke 04 beschäftigte sich mit einer Verpflichtung. Doch der 36 Jahre alte Stürmer sagte ab und entschied sich Anfang Februar für einen Wechsel nach Spanien. Dort läuft er für den Drittligisten FC Intercity auf.

Einen Monat nach seiner Ankunft gelang Modeste der erste Treffer für den Klub aus Alicante. Und es dürfte einer der schönsten in der langen Laufbahn des Franzosen gewesen sein.

Beim 2:2 gegen die zweite Mannschaft von Real Madrid flog in der 23. Minute eine Flanke in den Strafraum. Modeste rutschte zunächst noch weg und verpasste das Zuspiel. Doch ein Mitspieler köpfte den Ball noch einmal in die Mitte, wo sich Modeste in die Luft schraubte und aus rund sieben Metern spektakulär per Fallrückzieher ins linke Eck traf.

Das Traumtor sorgte für riesigen Jubel bei Modeste und seinen Mitspielern. Und das vor den Augen eines ehemaligen Welt- und Schalke-Stars. Denn die zweite Mannschaft von Real Madrid wird von Vereinslegende Raul trainiert. Der einstige Nationalstürmer stürmte von 2010 bis 2012 bekanntlich für S04. Schon mehrfach wurde über eine Rückkehr als Trainer spekuliert.

+++ Absage von Modeste: Schalke "fühlt sich nicht richtig an" +++

Während Raul mit Reals "Castilla" im oberen Mittelfeld der dritten Liga rangiert, befindet sich Intercity in großer Abstiegsgefahr. Der Verein belegt den letzten Tabellenplatz. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt sechs Punkte, bei noch zwölf ausstehenden Spielen. Modeste wechselte im Winter an die Mittelmeerküste, um dabei zu helfen, den Klassenerhalt doch noch zu realisieren.

Zuvor war der 36-Jährige nach seinem Abschied aus Ägypten über mehrere Monate vereinslos. Schalke zeigte Interesse, doch Modeste sagte ab. Seine Entscheidung begründete er mit seiner Vergangenheit in Köln und Dortmund.

Bei Intercity kam Modeste gegen Madrid zu seinem dritten Einsatz. Sollte sich das Team noch retten, dann würde sich sein Vertrag automatisch verlängern. Mit weiteren Toren kann Modeste mithelfen, dieses Ziel zu erreichen.

HIER können Sie das Modeste-Tor sehen (Weiterleitung zu Instagram).