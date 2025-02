Das ist mal ein Karrieresprung: Ein ehemaliger Stammtorwart des MSV Duisburg hat sich im Ausland etabliert - da allerdings in der ersten Liga.

Vincent Müller hat sich beim dänischen Erstligisten Aalborg BK gleich etabliert. Sicher, die Skandinavier haben sich schon etwas dabei gedacht, ihren Stammtorhüter ausgerechnet von einem deutschen Drittligisten, dem MSV Duisburg, zu holen. Beeindruckend ist es dennoch.

Denn während Müller mit dem MSV abgestiegen ist, spielt er mit Aalborg um den Klassenerhalt in der ersten dänischen Liga. Unter der Woche gab es zuletzt eine unglückliche 1:2-Pleite gegen den Tabellenvierten FC Nordsjaelland.

Dass Aalborg in der Abstiegsrunde antreten wird, ist aber ohnehin schon klar. Drei Spieltage vor Schluss wird es der Aufsteiger nicht mehr unter die besten Sechs schaffen. Die spielen nämlich den Meister aus, die anderen sechs Teams zwei Absteiger.

Müller hat in der laufenden Saison nur ein Ligaspiel, sonst aber keine Minute verpasst. In 18 Partien hat er allerdings schon 35 Gegentore kassiert und erst zweimal zu Null gespielt. Sollte Aalborg drinbleiben, dürfte ihm das am Ende egal sein.

Vincent Müller wurde beim 1. FC Köln ausgebildet

Müller, gebürtiger Kölner, lernte das Fußballspielen bei der SG Worringen, ehe er im Jahr 2007 in den Jugendbereich des 1. FC Köln wechselte. Bei den Geißböcken durchlief er sämtliche U-Mannschaften bis zur U19, ehe er im Sommer 2019 zu den Würzburger Kickers wechselte.

Dort hatte er die Gelegenheit, erstmals Drittligaluft zu schnuppern. Das tat er auch gleich in 25 Ligaspielen. Ein Jahr später rief das gleich den niederländischen Topklub PSV Eindhoven auf den Plan, der Müller gegen 500.000 Euro unter Vertrag nahm. Bei den Niederländern konnte er sich aber nicht durchsetzen, absolvierte im zwei Jahren nur 27 Zweitligaspiele für die zweite Mannschaft.

So kam er im Sommer 2022 ablösefrei zum damaligen Drittligisten MSV Duisburg. In zwei Jahren war Müller Stammkeeper, absolvierte 65 Drittligaspiele für die Zebras. Im Sommer 2024 folgte der Sturz in die Regionalliga und Müller wechselte nach Aalborg.

"Ich hatte auch die Option in Deutschland zu bleiben, hätte innerhalb der 3. Liga oder in die 2. Bundesliga wechseln können. Bei Aalborg hat mich einfach das Gesamtpaket überzeugt. Die Verantwortlichen haben mir das Gefühl gegeben, mich unbedingt haben zu wollen. Sie kannten all meine Szenen - sogar aus Würzburger Zeiten. Und ich habe mir zuvor noch persönlichen Rat geholt", sagte Müller im November 2024 gegenüber RevierSport. Der Schritt hat sich ausgezahlt.