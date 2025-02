Beide könnten ihre Karrieren ausklingen lassen, doch nach dem MLS-Titel in der vergangenen Saison haben diese zwei im Ruhrgebiet sehr gut bekannten Spieler vor allem die Titelverteidigung im Sinn.

Schon wieder ein historisches Spiel für Los Angeles Galaxy. Diesmal aber nicht, weil sie die Meisterschaft in den USA eingetütet haben, so wie im Dezember 2024. Sondern weil sie zum Start in die Saison 2024/25 zum ersten Mal nach 21 ungeschlagenen Heimspielen wieder im eigenen Stadion verloren haben.

Zum Start in die Mission Titelverteidigung gab es eine überraschende 0:2-Heimpleite gegen San Diego FC: Sowohl der ehemalige Schalker Maya Yoshida (36 Jahre) als auch der ehemalige Dortmunder Marco Reus (35 Jahre) standen von Beginn an auf dem Feld.

Beide haben augenscheinlich noch lange kein Karriereende im Sinn, sondern wollen den Erfolg von vor gut zweieinhalb Monaten wiederholen. "Man arbeitet immer seine ganze Karriere darauf hin, erfolgreich zu sein, zu versuchen, so viele Finals wie möglich zu erreichen und dann auch zu gewinnen", hatte Titel-Pechvogel Reus nach dem 2:1-Finalsieg über die New York Red Bulls gejubelt.

Was ihm in Deutschland jahrelang verwehrt geblieben ist, erfüllte sich nach nur wenigen Monaten in den USA. Während es für Reus nach zwei DFB-Pokalsiegen mit dem BVB die erste Meisterschaft war, feierte Yoshida gar den ersten Titel überhaupt auf Vereinsebene.

Ex-Schalker Maya Yoshida ist gesetzt

Reus ist Mitte August 2024 dazugekommen und hat in der abgelaufenen Saison elf Spiele absolviert (ein Tor, drei Vorlagen). Yoshidas Dienste waren und sind in Los Angeles sehr gefragt. In der Meistersaison 2023/24 stand er in 39 Partien auf dem Feld.

Ähnlich sah es während seiner Zeit auf Schalke aus. In der Innenverteidigung der Gelsenkirchener war Yoshida in der Saison 2022/23 gesetzt. Er bestritt 29 Partien und trug als Stellvertreter zeitweise die Kapitänsbinde. Nur in der Schlussphase der Saison verpasste er einige Partien aufgrund von Verletzungsproblemen.

Für Yoshida ist Los Angeles die erste Station außerhalb Europas, seit er 2010 sein Heimatland verlassen hatte. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FC Southampton in England. Zudem spielte er für VVV-Venlo, Sampdoria Genua und eben für Schalke.