Wahnsinn! Während in England mal ausnahmsweise nicht alle von Erling Haaland sprechen, spielt sich ein ehemaliger BVB-Flop ins Rampenlicht. Und wie.

Wenn sich Newcastle United in dieser Saison auf einen verlassen kann, dann ist es Alexander Isak. Der schwedische Stürmer ist in absoluter Gala-Form. Allein in der englischen Premier League steht er bei 19 Toren und fünf Vorlagen - in 24 Spielen.

Die jüngste Kostprobe gab es beim 4:3-Sieg gegen Nottingham Forest. Ein Spiel, in dem es genau so einen Unterschiedsstürmer wie Isak braucht. Binnen einer Minute schnürte er am Sonntag, 23. Februar, seinen Doppelpack (33., 34.), zum zwischenzeitlichen 4:1.

Nottingham kam zwar nochmal ran, doch zu mehr als Ryan Yates' Anschlusstor in der 90. Minute sollte es nicht mehr reichen. Newcastle rückt durch diesen Sieg auf Rang fünf vor - einen Europa-League Platz. Zudem ist Newcastle punktgleich mit dem Tabellenvierten Manchester City, der nach aktuellem Stand in der Champions League an den Start gehen würde.

Isak treibt nicht nur Newcastle United, sondern auch seinen Marktwert. 75 Millionen Euro ist er mittlerweile laut "transfermarkt.de" wert. Laut der englischen "Sun" rufe Newcastle United eine Ablösesumme von 200 Millionen Euro auf. Nur Neymar war bei seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain für 222 Millionen Euro noch teurer.

Isak floppte einst beim BVB

Alexander Isak wechselte 2017 von seinem schwedischen Jugendverein AIK Solna zu Borussia Dortmund. Beim BVB blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt und er wurde sogar zwölfmal in die eigene U23, die damals in der Regionalliga West spielte, runtergeschickt.

Für die Profis absolvierte der schwedische Nationalspieler nur 13 Pflichtspiele, wurde dann im Januar 2019 an Willem II Tilburg verliehen und ein halbes Jahr später für 15 Millionen Euro nach Spanien verkauft.

Mittlerweile ist er eben diese 75 Millionen Euro wert. Zum Vergleich: Bei Borussia Dortmund werden die wertvollsten Spieler Jamie Gittens (50 Millionen Euro), sowie Julian Brandt, Gregor Kobel, Serhou Guirassy und Nico Schlotterbeck (jeweils 40 Millionen Euro Marktwert) weit tiefer gelistet. Isak hat sich somit vom kaum berücksichtigten BVB-Talent zu einem der begehrtesten Angreifer der Premier League entwickelt.