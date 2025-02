Das ist mal ein prominenter Name: Timon Wellenreuther darf in Zukunft von einem einstmals sehr erfolgreichen Stürmer lernen.

Feyenoord Rotterdam und damit auch der ehemalige Schalker Timon Wellenreuther hat einen neuen Trainer. Die niederländische Fußball-Legende Robin van Persie übernimmt beim Traditionsklub. Der ehemalige Stürmer soll am Montag, 24. Februar, einen Kontrakt bis 2027 unterschreiben.

"Wir freuen uns, mit Robin van Persie eine echte Vereinsikone als neuen Trainer von Feyenoord verpflichten zu können", sagte Generaldirektor Dennis te Kloese.

Und weiter: "Robin kennt den Verein unglaublich gut und weiß genau, was nötig ist, um Ergebnisse zu erzielen. Mit seiner großen internationalen Erfahrung kann Robin den Spielern hier natürlich dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus passt seine Fußballvision perfekt zu dem, was wir bei Feyenoord im Sinn haben: offensiver und gepflegter Fußball, kombiniert mit Mut, Intensität und Kampfgeist. Um ihn als Trainer bei der Umsetzung dieser Vision zu unterstützen, haben wir in René Hake einen sehr erfahrenen Assistenten gefunden, der ab sofort auch den technischen Stab verstärken wird."

Van Persie blickt als Spieler unter anderem auf 280 Premier-League-Spiele (144 Tore, 58 Vorlagen) zurück. Mit Manchester United wurde er in der Saison 2012/13 englischer Meister.

Zuvor musste Brian Priske seinen Posten räumen, dem Vernehmen nach wegen der fehlenden Chemie und dem wankenden Erfolg in der Liga. Ob nun auch Timon Wellenreuther um seinen Platz im Tor bangen muss? Der ehemalige Schalker hat im Sommer Konkurrent Justin Bijlow verdrängt und ist zur Nummer eins von Feyenoord geworden.

Wellenreuther setzte sich auf Schalke nicht durch

Wellenreuther ist im Jahr 2017 erstmals in den Niederlanden aufgeschlagen - und zwar bei Willem II. Dort hat er sich, mit Zwischenstationen beim RSC Anderlecht in Belgien, einen Namen gemacht, sodass Feyenoord für rund eine Million Euro zuschlug.

Beim FC Schalke 04 ist Wellenreuther der Durchbruch noch verwehrt geblieben. Er stammt aus der hauseigenen Knappenschmiede. 2015 kam er aufgrund von Verletzungen unverhofft zu seinem Profidebüt — ein 1:1 gegen den FC Bayern. Wellenreuther stand sieben weitere Male in der Bundesliga im Tor, war außerdem im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid mit dabei, als Schalke im März 2015 knapp an einer Sensation vorbeischrammte (0:2, 4:3).

Später wurde er an RCD Mallorca verliehen, nach seiner Rückkehr fest von Willem II verpflichtet. Für die Tilburger sammelte er 100 Spiele in der Eredivisie. Im Trikot von Feyenoord Rotterdam sind es mittlerweile 47.