Im Tabellenkeller der ersten Liga Belgiens hat sich das Feld schon etwas entzerrt. Ein Trainer aus Herne soll diese Lücke nun noch einmal schließen.

Der belgische Erstligist KV Kortrijk steht mit dem Rücken zur Wand. In der Jupiler Pro League ist der Klub Vorletzter, verlor zuletzt mit 1:2 gegen Royal Antwerpen. Dadurch bleibt Kortrijk Vorletzter, nahezu ohne jeglichen Anschluss an das rettende Ufer.

Das soll nun ein im Ruhrgebiet bekannter Name ändern. Bernd Storck ist ab sofort Cheftrainer des akut abstiegsbedrohten Klubs. Kortrijk hatte sich erst am vergangenen Mittwoch von Yves Vanderhaeghe getrennt. Der 55-Jährige war nur acht Spiele im Amt, in denen er lediglich zwei Remis holte.

Storck war bis September 2024 Trainer des rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Davor wiederum war er bereits von Ende November 2022 bis zum Sommer 2023 Trainer in Kortrijk. Seinerzeit hat Storck in 19 Spielen durchschnittlich 1,16 Punkte geholt - kein besonders berauschender Schnitt.

Als Spieler hatte sich Storck in den achtziger Jahren bei Westfalia Herne, beim VfL Bochum und bei Borussia Dortmund einen Namen gemacht. Im Jahr 1994 trat der gebürtige Herner dann seinen ersten Trainerposten an - beim VfB Stuttgart war er "Co" unter Jürgen Röber.

Erstmals hauptverantwortlich für einen Klub war er im Jahr 2008 für den damaligen kasachischen Erstligisten Tsesna. Es folgten Stationen bei der kasachischen Nationalmannschaft und bei Olympiakos Piräus, ehe er im März 2015 beim ungarischen Verband einstieg.

Storck trainierte Ungarn bei der EM 2016

Bei den Ungarn war er unter anderem Sportdirektor und Trainer. Bei der EM 2016 schaffte er es bis ins Achtelfinale, schied dort aber mit 0:4 gegen Belgien aus.

Im September 2018 wendete er sich wieder dem Vereinsfußball zu. Seine illustren Stationen: Royal Mouscron, Cercle Brügge, Dunajska Streda, KRC Genk, KAS Eupen, KV Kortrijk, Sepsi OSK Sf. Gheorghe - und nun eben wieder KV Kortrijk.

Da ist Storck mit der fast aussichtslosen Mission Klassenerhalt betraut. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz aktuell. Drei Spieltage stehen noch aus, dann wird die belgische Liga in eine Meister- und in eine Abstiegsrunde geteilt.