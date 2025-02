Das Wetter auf Mallorca soll bekanntermaßen ganz nett sein. Auch fußballerisch läuft es für RCD super - mit Ex-Spielern von Schalke, dem VfL Bochum und dem BVB an Bord.

Takuma Asano galt in einer turbulenten Saison 2023/24 beim VfL Bochum gemeinhin als ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Immer wieder hat er das auch getan. Mit sechs Toren und einer Vorlage in 29 Spielen trug er dazu bei, dass der VfL letztlich in der Relegation antreten und Fortuna Düsseldorf spektakulär im Elfmeterschießen besiegen konnte.

Daraufhin schloss er sich ablösefrei dem spanischen Erstligisten RCD Mallorca an. Da ist die Lage nun eine ganz andere. Statt mit dem VfL Bochum auch in dieser Saison wieder im Tabellenkeller um das Überleben zu kämpfen, geht es für Asano und Mallorca um den Europapokal.

Denn die Mallorquiner sind aktuell Siebter in der spanischen Liga. Mit einem 3:1 gegen UD Las Palmas haben sie zuletzt ihre überraschenden Europa-Ambitionen untermauert.

Auch für Asano geht es wieder aufwärts, nachdem er zwischenzeitlich mit einer Knieverletzung passen musste. Aktuell kämpft er um einen Stammplatz. Gegen Las Palmas durfte er mal wieder von Beginn an ran. Auf eine Torbeteiligung wartet er noch.

In Europa spielt Asano insgesamt schon seit acht Jahren. 2016 wechselte er von Sanfrecce Hiroshima zum FC Arsenal nach London. Weiter ging es mit Leihgeschäften zum VfB Stuttgart, Hannover 96 und Partizan Belgrad. Für Arsenal sollte er trotz eines langfristigen Vertrags nie zum Einsatz kommen.

Seine meisten Spiele als Profi bestritt Asano für Hirsohima (93 Partien), gefolgt vom VfL Bochum (90) und Belgrad (77). Bei Partizan erlebte er auch seine erfolgreichste Zeit. Hier schoss er 30 Treffer und bereitete 15 weitere Tore vor.

Ex-Schalker Omar Mascarell ist gesetzt

Im Kader stand Omar Mascarell zuletzt regelmäßig. Und zuletzt hat sich der ehemalige Schalker auch im defensiven Mittelfeld festgespielt. Von den jüngsten neun Spielen hat er acht von Beginn an bestritten.

Für Eintracht Frankfurt und Schalke 04 bestritt Mascarell von 2016 bis 2021 98 Bundesliga-Spiele (zwei Tore, vier Vorlagen). Nach dem Schalke-Abstieg 2021 war der heute 31-Jährige nach Spanien zum FC Elche gewechselt. Dort ereilte ihn ein ähnliches Schicksal wie auf Schalke: Er stieg in seiner zweiten Saison mit Elche ab.

Ex-Dortmunder Morey spielt keine große Rolle

Der Dritte im Bunde ist Mateu Morey. Der Rechtsverteidiger galt bei Borussia Dortmund als großes Talent, verletzte sich aber immer wieder schwer. Auch bei Mallorca fiel er früh mit einer Mensikusreizung aus und kämpft sich gerade wieder auf den Radar seines Trainers Jagoba Arrasate.

Der Erfolg gibt dem wiederum in all seinen Personalentscheidungen recht. Mallorca liegt nur einen Punkt hinter Rang sechs. Der Platz würde für die Qualifikationsrunde zur Conference League berechtigen.