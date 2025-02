Sebastien Haller steht nach wie vor bei Borussia Dortmund unter Vertrag, soll aber in den Niederlanden wieder auf die Beine kommen. Das klappt bedingt.

Dort, wo Sebastien Haller einst ins Rollen kam, soll er nun wieder zurück zu alter Form finden: In diesem Winter hat Borussia Dortmund den Stürmer an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht verliehen.

Da lief sein Debüt Mitte Januar gleich einmal komplett nach Maß. Im niederländischen Pokal sicherte Haller im Achtelfinale gegen Ligakonkurrent RKC Waalwijk gleich einmal per Doppelpack das Weiterkommen. Und dafür benötigte er nur eine Halbzeit.

Seitdem stand Haller zwar in jedem Pflichtspiel für Utrecht auf dem Platz, getroffen hat er aber nicht mehr. In der Liga hat Utrecht zuletzt zudem abreißen lassen. Zwar sind sie weiterhin Dritter, doch nach vier Unentschieden und einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen ist Tabellenführer Ajax Amsterdam satte elf Punkte enteilt.

Für Haller geht es vor allem darum, in Tritt zu kommen. Das gelingt zumindest insofern, als dass der Ivorer regelmäßig auf dem Platz steht. Im Sommer soll er dann zum BVB zurückkehren.

Seit 2022 steht Haller beim BVB, der damals 31 Millionen Euro für den Ivorer an Ajax Amsterdam überwies, unter Vertrag. Doch auch aufgrund einer tragischen Leidensgeschichte - bei medizinischen Untersuchungen war damals ein Hodentumor entdeckt worden - konnte er bei den Schwarz-Gelben nie an seine Bestform anknüpfen. Haller musste sich zwischenzeitlich einer Chemotherapie unterziehen und fiel lange aus. Der gebürtige Franzose kämpfte sich auf beeindruckende Weise zurück, stand später regelmäßig in der Startelf und traf - diese Form konnte er jedoch nicht dauerhaft halten.

Das Leihgeschäft mit dem spanischen Erstligisten CD Leganés galt im Sommer 2024 als Versuch eines Neustarts in fremder Umgebung, doch scheiterte. Dies drückt sich auch im Marktwert aus, der nach der letzten Anpassung des Portals "transfermarkt.de" am 27. Dezember 2024 nur noch bei drei Millionen Euro liegt. Zum Vergleich: 2019, als Haller noch für den Premier-League-Klub West Ham United auf Torejagd ging, erreichte dieser mit stolzen 45 Millionen Euro seinen Höhepunkt.