Eigentlich hieß es, dass Nabil Bentaleb seine Karriere beenden müsse. Doch es ist alles anders gekommen für den ehemaligen Schalker - und wie.

Allein dieser besondere Moment, in der 76. Minute des Spiels von OSC Lille gegen Stade Rennes eingewechselt zu werden, dürfte dem ehemaligen Schalker Nabil Bentaleb alles bedeutet haben.

Im Sommer des vergangenen Jahres erlitt er einen Herzstillstand. Alles sah nach Karriereende aus. Doch Bentaleb kämpfte sich zurück - auf den Trainingsplatz und jetzt eben sogar wieder auf das Spielfeld. Und es kam noch besser.

Denn in der 80. Minute stand er ganz einfach richtig. Eckball, Kopfball, Parade - und dann war Bentaleb im Fünfmeterraum zur Stelle, staubte ab und konnte es selbst kaum fassen.

Bentaleb sprintete über das halbe Feld, hin zur eigenen Bank, wo er in einer Jubeltraube unterging. Lille gewann das Spiel am Ende mit 2:0 und holte einen wichtigen Sieg im Kampf um das internationale Geschäft. Im Mannschaftssport Fußball dürfte selbst das in diesem Moment aber einmal hinten angestanden haben. Denn eine beendet geglaubte Karriere hat gerade eine zweite Luft bekommen.

Nabil Bentaleb spielte auf Schalke - und flog unschön raus

Bentaleb stand von 2016 bis 2021 in 107 Spielen für den FC Schalke 04 auf dem Feld, erzielte 19 Tore und gab neun Vorlagen. Eine Liebesbeziehung wurde es allerdings nie. Bentaleb wurde mehrfach suspendiert – erstmals im März 2019, als er, ohne sich abzumelden, nicht zu einem Spiel erschienen ist. Zu dieser Zeit war Bentaleb verletzt und seine hochschwangere Frau lag im Krankenhaus.

„Jeder im Verein wusste, dass ich eine schwere Zeit durchmachte, also trainierte ich nicht die ganze Woche und spielte trotzdem am Wochenende. Ich hätte am liebsten nicht gespielt, weil es mir mental nicht gut ging. Ich war jeden Tag im Krankenhaus“, erklärte er die Situation. „Du kannst nachts nicht schlafen, isst schlecht und bist gestresst. Du gehst zum Training und das Krankenhaus ruft dich an, weil es ein Problem gibt.“ Dem Verein an diesem Tag allerdings keine Nachricht geschickt zu haben, sei „ein Fehler“ gewesen, wie Bentaleb rückblickend zugab.

Ende 2020 folgte eine weitere Suspendierung Bentalebs, nachdem er zu spät zu einem Deutschkurs erschienen war. Wieder musste der Algerier, der noch 2017 für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen gewechselt war, zur zweiten Mannschaft. Im Sommer 2021 endete das Kapitel Schalke 04 und Nabil Bentaleb dann endgültig.

Nach einem halben Jahr in der Vereinslosigkeit ging es für Bentaleb bei Angers SCO weiter. Im Sommer 2023 ließ sich Lille die Dienste des mittlerweile 29-Jährigen dann 4,5 Millionen Euro kosten. In der abgelaufenen Saison absolvierte Bentaleb 34 Spiele für Lille und gab dabei drei Vorlagen.

Jetzt hat er sein Comeback gegeben - und wie.