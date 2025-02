Der ehemalige Schalker Matthew Hoppe hat einen neuen Klub gefunden. Er bleibt in Europa.

Matthew Hoppe hat nach seinem Engagement bei Middlesbrough in England einen neuen Verein gefunden. Der 23-Jährige hat einen Kontrakt beim dänischen Erstligisten SönderjyskE unterschrieben.

Sein Engagement in Middlesbrough war nicht von Erfolg gekrönt. Zuletzt schaffte es Hoppe nicht einmal mehr in der "Premier League 2", wo sich die Zweitvertretung der Engländer mit den anderen Reservisten und Nachwuchskickern der Profi-Klubs misst, in den Kader.

Hoppe war im Sommer 2022 zum aktuell Siebtplatzierten der Championship gewechselt. In dieser Zeit brachte er es allerdings auf lediglich sechs Einsätze für die "Boro"-Profis. 2023 verbrachte der US-Amerikaner das zweite Halbjahr in seinem Heimatland San Jose Earthquakes (acht Spiele, zwei Tore).

Für Hoppe ist es nun bereits der sechste Verein im sechsten Land im Profibereich. 2019 kam er aus seiner Heimat in den Schalke-Nachwuchs und erhielt eineinhalb Jahre später schließlich seinen ersten Profivertrag. Unter Manuel Baum gab er am 28. November 2020 mit 19 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Es folgten 21 weitere Einsätze und stolze sechs Tore.

Seinen größten Moment erlebte er am 15. Spieltag, als er Schalke mit einem Hattrick zu einem 4:0-Heimsieg über die TSG Hoffenheim führte. Doch weder für die Königsblauen - sie stiegen als abgeschlagenes Schlusslicht ab - noch für Hoppe würde sich das als Katalysator erweisen.

Denn Hoppe konnte anschließend nicht mehr an die in Gelsenkirchen gezeigten Leistungen anknüpfen. Die Königsblauen verkauften ihn an RCD Mallorca, nach einem Jahr ging es weiter zum FC Middlesbrough. Beim englischen Zweitligisten setzte Hoppe eben sich nicht durch, er wurde an den Hibernian FC nach Schottland und in die USA an die San Jose Earthquakes verliehen.

Seit seinem Abschied aus Deutschland brachte es Hoppe in dreieinhalb Jahren auf lediglich 1077 Profi-Minuten. Das soll sich nun in Dänemark ändern. Aufsteiger SönderjyskE spielt aktuell gegen den Abstieg.