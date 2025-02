In der Schweiz geht es an der Tabellenspitze denkbar eng zu. Gut möglich, dass ein ehemaliger Duisburger den Titel feiern darf.

Die bisherige Saison von Sinan Karweina beim FC Luzern darf man getrost als "turbulent" bezeichnen. In der Schweizer ersten Liga mischen die Luzerner um die Meisterschaft mit, liegen derzeit einen Punkt hinter dem FC Basel.

Einen guten Start in Luzern hat eigentlich auch der ehemalige Duisburger Sinan Karweina hingelegt. Im Sommer 2024 hatte sich der 25-jährige Mittelstürmer den Schweizern angeschlossen und direkt einen Stammplatz inne.

Karweina zahlte das mit einem Tor und zwei Vorlagen in den ersten sechs Ligaspielen zurück.- Dann zog er sich Ende September eine Muskelverletzung zu - und fiel für den Rest des Jahres aus.

Karweina kämpfte sich zwar wieder ran und gab genau vier Monate später sein Comeback, doch der Stammplatz ist nach aktuellem Stand weg. Immerhin: Beim jüngsten 3:2-Sieg über den FC Winterthur wurde das ehemalige Zebra zur Pause eingewechselt.

Als Nächstes steht für Luzern der Kracher gegen den Tabellendritten FC Lugano auf dem Programm. Beide Teams sind punktgleich. Nur der Sieger wird am FC Basel dranbleiben - oder den Spitzenreiter sogar überholen. Für Karweina ein guter Zeitpunkt, sich nach seiner Verletzung wieder nachhaltig in Erinnerung zu rufen.

Karweina konnte sich beim MSV Duisburg nie richtig durchsetzen

Karweina spielte in der Jugend bei TuS Reichshof, dem FV Wiehl und schließlich vier Jahre beim 1. FC Köln. Im Alter von 19 Jahren wechselte der Mittelstürmer von Köln zu den Sportfreunden Lotte, wo er erstmals im Profifußball Erfahrungen sammeln konnte.

Nach nur einer Saison wurde der MSV Duisburg auf den schnellen Angreifer aufmerksam und stattete Karweina mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus. 36 Pflichtspiele (7 Tore, 8 Vorlagen) bestritt er in den zwei Jahren für den MSV, aber so richtig durchsetzen konnte sich der 1,73-Meter-Mann in dieser Zeit nicht.

Immer wieder pendelte Karweina, der insgesamt zwölf Spiele verletzungsbedingt verpasste, zwischen Startelf, Bank und einem Tribünenplatz. Von 31 Drittliga-Partien für die Duisburger stand der gebürtige Gummersbacher nur zehnmal in der Startelf. 2021 folgte dann der Wechsel zu Türkgücü München, aber er verließ den Verein nach der Insolvenzanmeldung und der Einstellung des Spielbetriebs schon wieder im März.

Austria Klagenfurt nahm den trickreichen Stürmer dann im Juli 2022 unter Vertrag – eine gute Entscheidung. In 53 Spielen erzielte er 16 Tore und gab zwölf Vorlagen. In Klagenfurt schnellte Karweinas Marktwert erstmals über die Millionenmarke. Im Sommer 2024 schloss er sich dann dem FC Luzern an, wo er dann nochmal wertvoller geworden ist.