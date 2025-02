Lukas Daschner soll beim FC St. Gallen Spielpraxis sammeln. Die gute Nachricht für den VfL Bochum: Das klappt bisher wunderbar.

Lukas Daschner hat sich vom VfL Bochum zum FC St. Gallen in die erste Schweizer Liga verleihen lassen. Und sein neuer Trainer Enrico Maaßen fackelte nicht lange: Lukas Daschner durfte direkt zweimal von Beginn an ran.

Damit hat er schon jetzt nur einen Startelfeinsatz weniger als in 18 Bundesliga-Spielen für den VfL Bochum in dieser Saison. Und St. Gallen ist dabei auch noch erfolgreich: Gleich bei Daschners Debüt musste der Tabellenführer FC Lugano dran glauben, zuletzt der FC Zürich. Beide Spiele gewann St. Gallen mit 2:1.

Dadurch ist der FC St. Gallen auch gleich mal auf Platz sechs vorgerückt. In der Schweizer Liga eine wichtige Platzierung, wird doch am Ende der Saison genau zwischen Platz sechs und sieben in Meister- und Abstiegsrunde aufgeteilt. Stand jetzt würde St. Gallen in der Meisterrunde antreten.

Einzig auf seine erste Torbeteiligung wartet Daschner noch. Wenn er jedoch weiter das Vertrauen bekommt, sollte es nicht mehr lange dauern. Daschner ist noch bis zum Saisonende an den FC St. Gallen verliehen.

Daschner konnte sich in der Bundesliga nicht durchsetzen

In Bochum hat Daschner zuletzt keine große Rolle mehr gespielt. Gegen den SC Freiburg (0:1) stand er nicht im Kader, zuvor waren es 29 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) und eine Minute gegen RB Leipzig (3:3).

Daschner ist ein Kind des Ruhrgebiets. Geboren in Duisburg lernte er das Fußballspielen beim SV Beeckerwerth und bei den Sportfreunden Hamborn, ehe er dann im Sommer 2010 in die Jugend des FC Schalke 04 wechselte. Drei Jahre später zog er weiter in die Nachwuchsabteilung des MSV Duisburg.

Bei den Zebras durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und schaffte im Sommer 2017 den Sprung zu den Profis. Für die absolvierte er 56 Spiele (14 Tore, sechs Vorlagen), ehe er im Sommer 2020 zum FC St. Pauli weiterzog. Von dort aus wiederum ging es nach 73 Einsätzen (elf Tore, elf Vorlagen) zum VfL Bochum, wo Daschners Karriere ins Stocken geriet. In St. Gallen soll sie wieder neuen Schwung bekommen.