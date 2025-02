Rodrigo Zalazar sollte Schalke nochmal eine ganze Stange Geld bringen. Doch nun scheint sich die Hoffnung erstmal zerschlagen zu haben.

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04! In den vergangenen Tagen dürften die Verantwortlichen auf Schalke mehr als nur einen Blick in Richtung Portugal gelenkt haben. Doch jetzt scheint sich eine große Hoffnung auf einen Millionenbetrag für den S04 erst einmal zerschlagen zu haben.

Während sein jüngerer Bruder Mauro bei der U20-Südamerikameisterschaft für Uruguay spielt, weilte Rodrigo Zalazar zu einem Probetraining in Russland. Der Schalker Aufstiegsheld von 2022 stand dicht vor einem Wechsel zu Zenit St. Petersburg. Doch dieser scheint sich nun erstmal zerschlagen zu haben.

Und mit ihm eine schöne Stange Geld für die Königsblauen, das diese gut hätten gebrauchen können. Für fünf Millionen Euro hatte Schalke seinen Ex-Star nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Sommer 2023 zu Sporting Braga verkauft. Und sich eine Klausel in den Vertrag einbauen lassen. Bei einem würde S04 zehn Prozent der Differenz zwischen den fünf Millionen Euro und einer höheren Ablösesumme kassieren können.

Und Zalazar hat sich bei den Portugiesen sportlich weiterentwickelt und auf einem höheren Niveau bewiesen. In dieser Saison kam er dort in zehn Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer und gab eine Vorlage. Zalazar selbst forcierte nun einen Wechsel nach Russland, da er dort erheblich mehr hätte verdienen können, als in Portugal.

Braga hätte von einer Ablösesumme von kolportierten 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni profitieren können. Und mit Braga auch Schalke. Doch nun scheint der Wechsel erstmal vom Tisch. Denn obwohl Rodrigo Zalazar sich bereits im Wintertrainingslager der Russen in Dubai aufgehalten haben soll, soll Braga nun zurückgezogen haben. Laut dem Portal "Flashscore" soll es zu keiner Einigung hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten zwischen den Klubs gekommen sein. Petersburg habe keine Bankgarantie für die Ablöse vorlegen können.

Nun soll Zalazar erstmal in den Kader von Braga zurückkehren. Ganz ausgeschlossen ist ein Winterwechsel damit noch nicht, da das Transferfenster in Russland noch bis zum 20.2.25 geöffnet ist. Ansonsten müsste auch Schalke auf einen Transfer seines ehemaligen Mittelfeldspielers im Sommer hoffen.