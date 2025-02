Silvere Ganvoula durfte bei seinem Debüt für AC Monza gleich über die volle Distanz ran. Das Auswärtsspiel bei Lazio Rom endete jedoch in einer sportlichen Katastrophe.

Silvere Ganvoula hat sein Debüt für den italienischen AC Monza gefeiert - wenn auch ein sportlich fatales. Mit 1:5 ging der Klub bei Lazio Rom baden.

Ganvoula stand sogar in der Startelf. Allein es half nichts. Adam Marusic brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, ehe es nach dem Pausentee dann so richtig bitter wurde für Monza.

Pedro stellte in der 57. Minute auf 2:0, Valentin Castellanos machte kurz darauf alles klar (63.). Die Römer hatten aber immernoch nicht genug, sodass Pedro in der 77. Minute gar noch das 4:0 erzielte.

Immerhin, aus Monza-Sicht: In der 86. Minute durfte Stefano Sensi zum Elfmeter antreten und versenkte die Kugel zum 4:1 in den Maschen. Wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Fisayo Dele-Bashiru dann aber den alten Abstand wieder her (88.). Dabei blieb es.

Während es für Lazio weiter um die Champions League geht, bleibt Monza Letzter. Satte acht Punkte ist der erste Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Bei der Mission, den FC Empoli noch abzufangen, soll auch der Ex-Bochumer Ganvoula helfen.

Ganvoula kam von Champions-League-Klub Bern

In der ersten Saisonhälfte spielte Ganvoula mit Young Boys Bern noch in der Champions League. Eine Entwicklung, die ihm nicht viele Bochumer Fans zugetraut hatten, nachdem die Zeit im Ruhrpott im Sommer 2023 erfolglos geendet war.

In 29 Spielen erzielte Ganvoula in dieser Saison sechs Treffer für die Schweizer und gab eine Vorlage. Acht Partien entfielen auf die Champions League, die Bern allerdings mit null Punkten beendet hat.

In seinem Premierenjahr bei den Young Boys Bern hatte Ganvoula gleich voll eingeschlagen. Zwar war der Kongolese kein unangefochtener Stammspieler. Doch er sammelte auch bereits Erfahrungen in der Champions League, unter anderem gegen Manchester City, traf in der Europa-League-Zwischenrunde gegen Sporting Lissabon und sorgte mit einem sehenswerten Fallrückzieher-Tor für Schlagzeilen.

Zur Krönung durfte Ganvoula in der Saison 2023/24 auch noch die Meisterschaft bejubeln - sein zweiter Titel auf Vereinsebene nach der Zweitliga-Meisterschaft mit dem VfL Bochum vor drei Jahren. Wettbewerbsübergreifend kam er in 78 Spielen für Bern auf 18 Tore und vier Vorlagen.

Drei davon hat allerdings schon wieder Silvere Ganvoula erzielt. Es sind Zahlen, die Ganvoula in den vergangenen Jahren in Bochum eben nicht mehr vorweisen konnte. Der einstige 13-Tore-Mann aus der 2. Bundesliga spielte nach dem Aufstieg des VfL kaum noch eine Rolle. Keinmal Startelf, 374 Spielminuten und eine halbjährige Leihe zu Cercle Brügge - so lautet seine ernüchternde Bilanz aus den zwei Bundesliga-Spielzeiten mit Bochum.

Bei seinem Vertragsende im Sommer 2023 stand Ganvoulas Karriere am Scheideweg - doch mit seinem Wechsel nach Bern hat er ihr neues Leben eingehaucht. Jetzt soll es in Monza weiter aufwärtsgehen.