Vangelis Pavlidis und Benfica Lissabon dürfen in Portugal weiter auf die Meisterschaft hoffen. Ein Verdienst des Ex-Bochumers, der eine gute Debütsaison spielt.

Dank Vangelis Pavlidis darf Benfica Lissabon weiter vom Titel in Portugal träumen. Gegen den FC Moreirense tat sich Benfica schwer, siegt am Ende aber mit 3:2. Doppeltorschütze? Der Ex-Bochumer Pavlidis.

Vier Punkte liegt Benfica damit hinter dem Stadtrivalen Sporting auf Rang zwei. Sporting hat im Topspiel gegen den FC Porto nur ein 1:1 geholt, weshalb Benfica tatsächlich wieder heranrücken konnte.

Für Pavlidis waren es die Ligatore sechs und sieben in dieser Saison. Der Grieche spielt eine gute Debütsaison in Portugal - man erinner sich nur an das 4:5 gegen den FC Barcelona in der Champions League, als sein Hattrick tatsächlich nicht für einen Punktgewinn reichte.

Am kommenden Samstag, 15. Februar, 19 Uhr muss Benfica dann beim starken Aufsteiger CD Santa Clara ran. Doch auch da darf es keine Ausreden geben. Alles andere als ein Sieg würde die Titelträume der Portugiesen wohl beerdigen. Und damit auch die des ehemaligen VfL-Bochum-Stürmers Vangelis Pavlidis.

Für Pavlidis lief es in Bochum nicht

Bei den Profis des damaligen Zweitligisten VfL Bochum konnte Pavlidis sich noch nicht durchsetzen. "Vielleicht war er jedoch technisch unter Gegnerdruck noch nicht so weit, um im Profifußball sofort Fuß zu fassen", erklärte sein früherer Trainer Jan Siewert mal gegenüber 90Plus.

Nur vier Einsätze sammelte Pavlidis für die VfL-Profis, ein Tor gelang ihm nicht. Mangels Perspektive verliehen die Bochumer ihn an Borussia Dortmunds U23 und dann in die Niederlande zu Willem II, wo der Stürmer ins Rollen kam. Siewert: "Im Hinblick auf die Anwendung der Technik unter Druck, die Ruhe und Präzision im Abschluss sowie die torgefährlichen Laufwege hat er in Holland einen weiteren Schritt gemacht."

85 Tore erzielte Pavlidis in 165 Einsätzen in der Eredivisie. Seit diesem Sommer spielt er für Benfica Lissabon in Portugal, wo er 14 Tore und acht Vorlagen in 34 Pflichtspielen vorzuweisen hat.