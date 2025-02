Ahmed Kutucu spielt nun für Galatasaray Istanbul. Trotz seines Siegtreffers im zweiten Spel gab es nun eine große Enttäuschung für den ehemaligen Schalke-Profi.

Vor zwei Wochen erst wechselte Ahmed Kutucu nach einer herausragenden Hinrunde in der Süper Lig für umgerechnet sechs Millionen Euro von seinem bisherigen Verein Eyüpsor zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul.

Wenige Tage später feierte der Ex-Schalker dann sein Debüt beim Tabellenführer. Und gleich in seinem zweiten Einsatz in der Süper Lig wurde der gebürtige Gelsenkirchener dann für seinen neuen Klub zum Matchwinner. Beim 1:0 bei Gaziantep FK markierte der Stürmer den Siegtreffer.

Dennoch gab es jetzt die erste Enttäuschung für den ehemaligen Knappenschmiede-Absolventen. Denn wenn "Gala" am 13.2. und 20.2. in der Zwischenrunde der Europa League auf den niederländischen Klub AZ Alkmaar trifft, dann wird Kutucu nicht dabei sein. Sein Name fehlt auf der aktuellen UEFA-Spielerliste, die Galatasary Istanbul an die UEFA geschickt hat.

Weil es im Wintertransferfenster regelmäßig zu Kaderveränderumgen kommt, haben Vereine die Möglichkeit, bis zu drei Spieler durch neue Akteure zu ersetzen. Von dieser Regelung hat "CimBom" auch Gebrauch gemacht. Aber neben dem dem Starzugang Alvaro Morata wurde von den neu verpflichteten Spielern nur noch Carlos Cuetsa nachgemeldet. Dazu kommt der bereits im Sommer verpflichtete Roland Sallai. Ahmed Kutucu und der ebenfalls neu an den Bosporus gewechselte Rückkehrer Mario Lemina guckten in die Röhre.

Ebenso übrigens wie ein weiterer Spieler der Knappenschmiede. Auch Gökdeniz Gürpüz, der im Sommer 2023 von Borussia Dortmund zu Galatasaray wechselte, wurde erneut nicht gemeldet. Gürpüz hat aber seitdem auch noch kein einziges Meisterschaftsspiel für die Gelb-Roten bestritten.

Das zumindest hat ihm Kutucu, der einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben hat, bereits voraus. Internationale Einsätze kommen für ihn aber erstmal nicht hinzu.