Früher bei RWE und BVB - Essener Junge gewinnt Titel in Bulgarien

Der gebürtige Essener Hendrik Bonmann steht seit dieser Saison beim bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad unter Vertrag. Dort gewann er nun seinen ersten Titel.

Hendrik Bonmann hütet seit dieser Saison das Tor des bulgarischen Spitzenteams Ludogorets Razgrad. Im Oktober gab der gebürtige Essener sein Debüt in der Europa League, nun heimste er auch seinen ersten Titel in Bulgarien ein.

Ludogorets setzte sich am Dienstag mit 3:2 im Supercup gegen Botev Plovdiv durch. Der umjubelte Siegtreffer für den 13-fachen bulgarischen Meister fiel erst in der Nachspielzeit. Bonmann, der unter anderem in der Jugend von Schalke und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und später Teil des Profikaders von Borussia Dortmund war, bejubelte den Pokalsieg von der Bank aus.

Dass in dieser Saison noch mindestens ein weiterer Titel in seiner Sammlung dazukommt, ist wahrscheinlich. Denn nach 19 Spieltagen in der Liga ist Razgrad der Konkurrenz bereits weit enteilt. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Botev Plovdiv beträgt 13 Punkte. Und auch im Pokal ist Ludogorets noch vertreten. Der Gegner im Viertelfinale: Botev Plovdiv.

Bonmann liefert sich in seiner ersten Saison in Bulgarien ein Duell mit dem Niederländer Sergio Padt um die Nummer eins. Derzeit liegen die beiden nahezu auf Augenhöhe und rotieren auch in der Liga durch. Während Padt in 23 Partien zwischen den Pfosten stand, bringt es Bonmann auf 16 Pflichtspiele.

Neben neun Einsätzen in der heimischen Liga war der Essener auch der Keeper beim bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation. Nachdem sich Razgrad zunächst gegen Dinamo Batumi durchgesetzt hatte und Dinamo Minsk in Runde zwei ausschalten konnte, sah es auch gegen Qarabag Agdam lange gut aus. Beim 2:1-Auswärtssieg in Aserbaidschan legten Bonmann und Co. den Grundstein – scheiterten aber im Rückspiel, als sie in der Verlängerung komplett auseinanderfielen und noch vier Treffer kassierten. Mit einem 2:7 musste Razgrad den Gang in die Europa League antreten.

Dort mussten die Bulgaren allerdings nach der Gruppenphase die Segel streichen, mit nur vier Punkten und ohne Sieg schieden sie als 33. aus. Bonmann durfte in vier der acht Gruppenspielen das Tor hüten. Gegen Viktoria Pilsen (0:0) und Lazio Rom (0:0) hielt der 31-Jährige dabei seinen Kasten sauber.