Alessandro Schöpf kehrt den USA den Rücken und kommt nach Europa zurück: Jetzt ist auch klar, wohin es den ehemaligen Schalker zieht.

Alessandro Schöpf ist gebürtiger Österreicher. Allein gespielt hat er in seinem Heimatland noch nicht - zumindest nicht im Herrenbereich. Das wird sich nun ändern. Der ehemalige Schalker hat beim Erstligisten Wolfsberger AC unterschrieben.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Cheftrainer Dietmar Kühbauer, in denen er mir aufgezeigt hat, welche Rolle ich in der Mannschaft spielen kann. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, fühle mich aber auf jeden Fall noch für ein paar Jahre auf gutem Niveau bereit. Die Mannschaft ist aktuell in einer guten Verfassung und ich will dabei mithelfen, eventuell wieder einen internationalen Startplatz zu erreichen. Als zweifacher Familienvater war natürlich auch die Rückkehr in die Heimat ein Mitgrund, wodurch auch die finanziellen Rahmenbedingungen eine untergeordnete Rolle spielten", sagte Schöpf bei seiner Vorstellung.

Wolfsberg ist aktuell Vierter und wäre damit, nach aktuellem Stand, in der Meisterrunde vertreten. Sein Debüt könnte Schöpf schon am Samstag, 8. Februar, 17 Uhr, im Auswärtsspiel bei Rapid Wien geben.

"Alessandro bringt eine riesige internationale Erfahrung mit und hat bei zahlreichen Stationen auf hohem Niveau seine Qualität gezeigt. Diese will er jetzt auch bei uns unter Beweis stellen und der Mannschaft helfen besser zu werden. Wir freuen uns als gesamter Klub darüber, ihn bei uns in der Mannschaft zu haben", freute sich sein neuer Trainer Dietmar Kühbauer.

Schöpf spielte fünfeinhalb Jahre auf Schalke

Schöpf wurde in der Jugend des SV Längenfeld und beim AKA Tirol ausgebildet, ehe der FC Bayern München zuschlug und Schöpf in das eigene Nachwuchsleistungszentrum holte. Der offensive Mittelfeldspieler durchlief sämtliche Nachwuchsteams und schaffte es bis hoch zu den Profis, für die er allerdings in keinem Pflichtspiel zum Einsatz kam.

So zog es ihn im Sommer 2014 weiter zum 1. FC Nürnberg, wo sein Stern dann aufgehen sollte. Schöpf war bei dem Zweitligisten sofort gesetzt, erzielte in 32 Spielen fünf Tore und gab sieben Vorlagen. Nach einer weiteren, starken Hinrunde mit 19 Spielen, sechs Toren und vier Vorlagen schlug im Winter 2016 der FC Schalke 04 zu.

Fünfeinhalb Jahre blieb Schöpf ein Königsblauer, absolvierte insgesamt 143 Spiele (16 Tore, zehn Vorlagen). Mit dem Abstieg aus der Bundesliga im Sommer 2021 verließ Schöpf die Knappen und wechselte ablösefrei zu Arminia Bielefeld. Ein weiteres Jahr später zog es ihn dann zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Nun ist er zurück in Europa und heuert als Profi erstmals in seinem Geburtsland Österreich an.