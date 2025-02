Der FC Schalke 04 hat mit Amine Harit Minus gemacht und auch bei Olympique Marseille sieht die Lage gerade nicht unbedingt besser aus.

Amine Harit und Olympique Marseille: Zunächst sah es so aus, als sollte diese Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt sein. Doch mittlerweile ist der ehemalige Schalker gar nicht mehr gefragt.

Dabei hatte die Saison so gut angefangen für den Marokkaner. Am ersten Spieltag hat Olympique Marseille Stade Brest, die mittlerweile als Champions-League-Überraschungsteam in Erscheinung getreten sind, mit 5:1 abgeschossen.

Drei Vorlagen lieferte Harit, nur um beim darauffolgenden 2:2 gegen Stade Reims als Torschütze in Erscheinung zu treten. Auf den vielversprechenden Saisonstart folgte jedoch eine Wadenverletzung, die ihn Anfang November 2024 außer Gefecht setzte.

Drei Wochen war Harit raus, doch seitdem hat er nicht wieder in den Kader gefunden. Nur einmal stellte er noch eine Option dar, ansonsten fand er sich auf der Tribüne wieder.

Im Winter hätte er wechseln können, hat das jedoch nicht getan. Darauf schauen auch die Schalker. Schließlich haben sich die Königsblauen dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert.

Schalke bezahlte 2017 acht Millionen Euro für Harit

Harit war mal als großer Hoffnungsträger ans Berger Feld gekommen. Das Fußballspielen gelernt hat der offensive Mittelfeldspieler bei Argenteuil C.O., Espérance Paris, Paris Saint-Germain, Red Star und natürlich beim FC Nantes, wo ihm der Durchbruch zum Profi gelungen ist.

Im Juli 2017 legte der FC Schalke 04 acht Millionen Euro für Harits Dienste auf den Tisch. Beim historischen 4:4 im Revierderby gegen Borussia Dortmund erzielte am 25. November 2017 (13. Spieltag) seinen ersten Bundesligatreffer. Insgesamt kam er in seiner ersten Bundesligasaison 31-mal zum Einsatz, erzielte drei Tore und gab sieben Torvorlagen. Am Saisonende wurde er von der DFL als Rookie der Saison ausgezeichnet.

Harit war auf Schalke weitgehend Stammspieler, wurde im Rahmen des Abstiegs zur Saison 2021/22 an Olympique Marseille verleihen. Die Franzosen schlugen schließlich im Sommer 2023 für fünf Millionen Euro zu. Bisher kommt Harit auf 103 Spiele, zehn Tore und 19 Vorlagen für Marseille. Ob noch welche hinzukommen werden? Mehr als offen.