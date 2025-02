Anthony Modeste hat noch nicht genug. Im Alter von 36 Jahren tut sich der Mittelstürmer noch einmal tiefsten Abstiegskampf an.

CF Intercity ist um eine Attraktion reicher. Denn mit Anthony Modeste hat ein gerade in Deutschland bekannter, populärer, aber auch umstrittener Mittelstürmer ein Arbeitspapier unterschrieben - zunächst bis zum 30. Juni 2025.

Intercity ist im spanischen Alicante beheimatet. In Gruppe zwei der dritten Liga ist der Klub aktuell Letzter. In Sachen Klassenerhalt sieht es mehr als bescheiden aus. Zehn Punkte Rückstand hat Intercity aktuell auf Fuenlabrada, die ihrerseits den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen.

Zuletzt holte CF Intercity immerhin ein 0:0 gegen Aufsteiger FC Marbella, der allerdings auch ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt ist.

Nun soll Modeste also den Klub aus Alicante aus der Krise schießen. In Deutschland hat Modeste bereits mehrfach seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Die meisten Spiele absolvierte Modeste für den 1. FC Köln. Zudem spielte er für die TSG 1899 Hoffenheim. Und in der Saison 2022/23 trug er das Trikot von Borussia Dortmund.

Im vergangenen Herbst gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten den Routinier auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive ins Auge gefasst. Doch Modeste sagte den Verantwortlichen ab - auch aufgrund seiner Vergangenheit: "Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an", sagte er Sky damals.

Und weiter: "Ich habe die Verantwortlichen kennenlernen dürfen und tolle, vertrauensvolle Gespräche mit dem Trainer sowie mit Ben Manga geführt. Mir wurden eine klare Richtung und Pläne gezeigt, die mich sehr inspiriert haben. Ich habe lange nachgedacht, aber mein Bauchgefühl hat entschieden."

Beim Drittligisten, der auf dem letzten Tabellenplatz steht, stürmt ein weiterer alter Bekannter aus dem Ruhrgebiet: Ex-Bochumer Jürgen Locadia. Auch Danny Blum stand schon beim Verein aus Alicante unter Vertrag.