In der spanischen Liga schien Real Madrid unbesiegbar - bis zum vergangenen Wochenende. Ein ehemaliger Schalker ist beim Gegner Espanyol Barcelona absolut gesetzt.

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Kylian Mbappé unterlag auswärts Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:0). Carlos Romero war mit seinem Treffer in der 85. Minute der Matchwinner für die Katalanen.

Der Meister aus Madrid muss zudem um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger bangen. Der 31-Jährige wurde bereits in der 15. Minute mit einer Muskelverletzung ausgewechselt. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor.

Trotz der Pleite bleiben die Königlichen in der Primera División an der Tabellenspitze mit 49 Punkten. Lokalrivale Atlético Madrid ist nach einem 2:0 (1:0) gegen RCD Mallorca aber nur noch einen Punkt schlechter. Dritter ist der FC Barcelona (42). Die Mannschaft von Hansi Flick trifft am Sonntag (14.00 Uhr) auf Deportivo Alaves und kann den Rückstand ebenfalls verkürzen.

Viel Aufregung gab es nach einem harten Foul an Mbappé (61.). Der Franzose wurde von Romero von hinten umgegrätscht. Der Espanyol-Spieler sah nur die Gelbe Karte. Real-Coach Ancelotti sagte nach der Partie, dass die Entscheidung des Schieds- und des Videoschiedsrichters für ihn "unerklärlich sei." Romero selbst räumte spanischen Medienberichten zufolge ein: Die Aktion sei ein "ein bisschen hässlich" gewesen.

Ex-Schalker Alex Kral bei Espanyol Barcelona gesetzt

So oder so steht am Ende für Real Madrid die erste Ligapleite seit Anfang Dezember, als es ein 1:2 gegen Athletic Bilbao gab. Gute Nachrichten auch für Alex Kral. Denn im offensiven Mittelfeld der Katalanen ist der 26-Jährige seit dieser Saison zu Hause. Ursprünglich ist Kral von Union Berlin ausgeliehen.

22 Spiele hat der Tscheche in der spanischen Liga schon für Espanyol absolviert und dabei eine Vorlage gegeben. Ginge es nach vielen Schalke-Fans, dann hätte er das im königsblauen Trikot getan.

Denn Kral stand in der Saison 2022/23 beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Als Leihspieler kam er von Spartak Moskau. Der russische Klub musste Kral wegen des Angriffskrieges in der Ukraine ziehen lassen. Kral hinterließ einen sehr guten Eindruck, stand in 29 Ligaspielen auf dem Feld und lieferte einen Assist.

Schalke stieg am Saisonende ab und Kral wechselte stattdessen zu Union Berlin. Erst auf Leihbasis, später fest. Richtig durchsetzen konnte er sich aber nicht, weshalb er nun sein Glück in Spanien gesucht und ganz offensichtlich auch gefunden hat.