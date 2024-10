Kreisliga A 16:1-Gala - Westfalia Dortmund kommt drittem Aufstieg in Serie näher

Da war wohl jemand angestachelt: Westfalia Dortmund glänzte am Sonntag in der Kreisliga A - genau wie der sechsfache Torschütze Justin Neiß. Die Westfalia führt die Tabelle souverän an.