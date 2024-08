Darko Churlinov hat einen neuen Verein gefunden. In Polen. Wenn es gut läuft, spielt der Ex-Schalker bald in der Champions League.

Im Sommer 2022 gehörte Darko Churlinov zu den Aufstiegshelden des FC Schalke 04. Weil die Königsblauen danach die geforderte Ablösesumme von drei Millionen Euro an den VfB Stuttgart nicht zahlen konnten oder wollten, wechselte der Nordmazedonier nach England zum FC Burnley.

Auch wegen einer schweren Lebensmittelvergiftung, die ihn lange außer Gefecht setzte, konnte sich der Linksaußen dort aber nicht durchsetzen. Im vergangenen Winter kam es dann zu einer Leihe zurück zum S04. Bei den Königsblauen sollte sich Churlinov im vertrauter Umgebung seine Form zurückholen, die ihn im Aufstiegsjahr im Saisonendspurt zu einer Stammkraft bei den Knappen gemacht hat.

Und es ging auch gut los. Beim ersten Auswärtsspiel nach seiner Verpflichtung traf Churlinov nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern. Aber dann kam nicht mehr viel. Churlinov konnte nie an seine Leistungen aus dem Aufstiegsjahr anknüpfen und musste Schalke folglich im Sommer wieder verlassen. S04 zog die vereinbarte Kaufoption nicht.

Zunächst ging er deshalb zurück auf die Insel. Nun hat Churlinov aber einen neuen Verein gefunden. Und zwar in der polnischen Extraklasa. Meister Jagiellonia Bialystok hat den 24-Jährigen für diese Saison vom FC Burnley ausgeliehen. Das hat der Klub selbst in seinen Vereinsmedien mitgeteilt.

Damit könnte Churlinov bald sogar in der Champions League zu sehen sein. Denn mit seinem neuen Verein kämpft Churlinov um den Einzug in die Champions League. In der dritten Qualifikationsrunde wartet der norwegische Meister FK Bodø/Glimt auf die Polen.

Mit einem Auge wird Churlinov aber sicher auch weiterhin nach Gelsenkirchen schauen. Denn wiederholt hatte er betont, welch emotionale Bindung er zum S04 hat. „Danke Schalke, ich liebe euch für die Aufmerksamkeit und Liebe, die ihr mir gegeben habt nach einer schweren Zeit für mich“, schrieb er nach der Saison auf Instagram. Zudem betonte er, dass er nochmal für Schalke spielen will: „Das ist kein Tschüss, weil ich werde eines Tages zurückkehren. Zwei Soulmates kann man nicht trennen.“

Doch nun geht es erstmal für ihn in Polen weiter.