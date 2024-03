Für die deutsche Nationalmannschaft wird es bald ernst. Jetzt stehen die Gegner in den letzten beiden Tests vor der EM fest.

Die deutsche Nationalmannschaft ist aktuell zur letzten Länderspielpause vor der Europameisterschaft im kommenden Sommer zusammengekommen. Die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr) sind ein Gradmesser für die Heim-EM.

Jetzt steht auch fest, gegen welche Teams sich die DFB-Elf den letzten Feinschliff vor dem Turnier holen wird. Sie trifft Anfang Juni auf die Ukraine und auf Griechenland.

Am 3. Juni empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Ukraine in Nürnberg (20.45 Uhr). Die Generalprobe für die EM Steigt dann Mönchengladbach gegen Griechenland am 7. Juni (20.45 Uhr). Eine Woche darauf steht das EM-Auftaktspiel gegen Schottland an.

"Wir müssen uns mit Blick auf die Europameisterschaft und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten. Die Ukraine und Griechenland sind zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften - mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Deshalb sind diese beiden Teams nach den jetzt anstehenden Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande genau die richtigen Bewährungsproben. Spätestens mit diesen Spielen beginnt die heiße Phase der EM, darauf freuen wir uns alle."

Der Fahrplan der DFB-Elf im Überblick:

26. März: Frankreich - Deutschland in Lyon (21.00 Uhr/ZDF)

29. März: Deutschland - Niederlande in Frankfurt/Main (20.45 Uhr/RTL)

26. bis 31. Mai: Trainingslager im Weimarer Land/Thüringen

3. Juni: Deutschland - Ukraine in Nürnberg (20.45 Uhr/ARD)

7. Juni: Deutschland - Griechenland in Mönchengladbach (20.45 Uhr/RTL)

14. Juni: Deutschland - Schottland (EM, 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

19. Juni: Deutschland - Ungarn in Stuttgart (EM, 18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

23. Juni: Deutschland - Schweiz in Frankfurt (EM, 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)