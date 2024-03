Ältere Fußballfans, die in den 1990er Jahren das runde Leder verfolgten, werden sich an ihn erinnern: Paul "Gazza" Gascoigne. Der England-Legende geht es aktuell nicht gut.

Paul Gascoigne dürfte jedem Fußball-Fan ein Begriff sein. Zumindest den Fans, die sich in den 1980er und 1990er Jahren für den internationalen Fußball interessierten.

"Gazza", wie man ihn in England nannte, war ein toller zentraler Mittelfeldspieler. Ein echter Kämpfer, an dem kein Vorbeikommen war. Ein englischer Gennaro Gattuso. Ein "Enfant terrible". Doch er hatte auch immer wieder mit Dämonen zu kämpfen. Den Drogen.

"Ich trank vier Flaschen Whiskey am Tag. Wie ich das aushalten konnte? Mit Kokain! Ich zog mit Sicherheit 16 Linien pro Tag", sagte der 57-malige englische Nationalspieler im November 2011. Er habe sich sechs Wochen in einem Hotelzimmer eingeschlossen und die Zeit an der Spielkonsole verbracht. Und er habe vier Monate nichts gegessen und kein Wasser getrunken. Eben nur Alkohol.

Heute mit 56 Jahren und etlichen Entzügen geht es "Gazza" aktuell richtig schlecht. Fußball-England sorgt sich um seine Legende.

Der frühere Fußballstar Paul Gascoigne hat im März 2024 sehr offen über seine schwere Alkoholsucht gesprochen. "Früher war ich ein glücklicher Trinker, das bin ich nicht mehr. Ich bin ein trauriger Trinker", sagte Gascoigne im "High Performance Podcast". Der einstige Fußball-Millionär lebt im Gästezimmer seiner Agentin Katie Davies in der südenglischen Stadt Dorset.

Manchmal kenne er sich selbst nicht wieder, sagte "Gazza", der die Three Lions 1990 ins WM- und 1996 ins EM-Halbfinale geführt hatte. Er habe "viele Jahre" hinter sich, in denen er sich "am Boden" gefühlt habe. "Wenn es mir richtig schlecht geht, gönne ich mir einen Drink, um mich aufzubauen", sagte er. Dabei habe er aber vor allem sich selbst immer wieder verraten. wozi mit sid

Paul Gascoigne in Zahlen

Tottenham Hotspur: 111 Spiele, 33 Tore

Newcastle United: 104 Spiele, 24 Tore

Lazio Rom: 47 Spiele, 6 Tore

FC Middlesbrough: 45 Spiele, 4 Tore

Glasgow Rangers: 40 Spiele, 7 Tore

FC Everton: 37 Spiele, 1 Tor

FC Burnley: 6 Spiele, kein Tor

Boston United: 5 Spiele, kein Tor