In Österreich geht es am kommenden Wochenende mit der Meisterrunde in der Bundesliga weiter. In dieser ist auch Austria Klagenfurt vertreten.

Sechs Mannschaften spielen in der österreichischen Bundesliga um den Titel und sechs weitere Teams um den Klassenerhalt. Austria Klagenfurt, das Team von Trainer Peter Pacult, der einst in der deutschen Bundesliga für den TSV 1860 München auf Torejagd ging, spielt in der Meisterrunde.

Mit dabei sind auch einige Spieler aus dem Ruhrgebiet. Denn in der Hauptstadt des Bundeslandes Kärnten spielen der ehemalige Duisburger Sinan Karweina, der Austrias Torjäger ist, der gebürtige Essener Till Schumacher - RevierSport berichtete - und der Bochumer Junge Rico Benatelli, Mittelfeld-Chef der Klagenfurter.

"Ja, wir sind hier einige Deutsche. Das macht schon Spaß. Insgesamt ist es ein Kader, den ich selten so erlebt habe. Wir verstehen uns alle prima und die gute Stimmung unterstreichen wir auch mit top Leistungen auf dem Rasen. Wir haben ein echt interessantes Team beisammen und wollen jetzt auch in den Europapokal", erzählt der 31-jährige Benatelli gegenüber RevierSport.

Seit Ende Juli 2022 spielt der Sohn von Frank Benatelli, einst Bundesligaspieler des VfL Bochum, in Klagenfurt. Er fühlt sich mit seiner Frau und Tochter in der Alpenrepublik sehr wohl. "Es ist wirklich sehr schön. Hier kann man leben. Leider sind nur die Familien weit weg - meine in Bochum, die meiner Frau in Wiesbaden. Da bekommt unsere Tochter Oma und Opa nur selten zu Gesicht. Das ist schade", sagt er.

Rico Benatelli in Zahlen Bundesliga (Österreich): 46 Spiele, ein Tor, eine Vorlage 2. Bundesliga: 189 Spiele, 17 Tore, 13 Vorlagen 3. Liga: 72 Spiele, 12 Tore, 6 Vorlagen Regionalliga: 31 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen

Vom sportlichen Niveau schätzt Benatelli die österreichische Liga gut ein. Er erklärt: "Der österreichische Fußball ist im Aufwind. Teams wie RB Salzburg und Sturm Graz könnten auch in der deutschen 1. Bundesliga spielen. Andere Teams, wie auch wir, würden sich gut in der 2. Bundesliga schlagen."

Benatelli hat in rund 18 Monaten in Klagenfurt 51 Begegnungen bestritten und ist einer der lauf- und zweikampfstärksten Mittelfeldspieler der Liga. Er verpasste kaum eine Pflichtspielminute und ist das Herz des Klagenfurter Spiels. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der ehemalige St. Paulianer und Dresdner lässt seine Zukunft offen, verrät aber: "Deutschland fehlt mir schon. Allen voran die Stimmung in den Kurven." Gerade, wenn man wie Benatelli für Kultklubs wie den FC St. Pauli oder Dynamo Dresden gespielt hat.