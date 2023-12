Seit dem Abgang von Erling Haaland wartet Borussia Dortmund auf einen echten Top-Torjäger. Ein ehemaliger Stürmerstar blüht derweil aktuell wieder auf.

Pierre-Emerick Aubameyang ist wohl jedem Fußballfan in Deutschland ein Begriff. Insgesamt viereinhalb Jahre schnürte der Stürmer, der zwischenzeitlich stolze 75 Millionen Euro wert war (Transfermarkt.de), erfolgreich die Schuhe für Borussia Dortmund.

Mittlerweile ist "Auba", wie er gerufen wird, 34 Jahre alt und spielt für Olympique Marseille. Erst im Juli wechselte Aubameyang ablösefrei vom FC Chelsea nach Frankreich. Dort hatte der frühere BVB-Star durchaus Anlaufschwierigkeiten.

Obwohl der Sturmroutinier in der Champions League-Qualifikation zweimal gegen Panathinaikos Athen (5:6 n.E.) traf, lief die Anfangszeit nicht wie gewünscht. In seinen ersten sieben Spielen in der Ligue 1 erzielte er keinen einzigen Treffer und hatte eine ungewohnt lange Durststrecke.

Jetzt läuft es allerdings deutlich besser für den Gabuner. Man kann sagen, dass Aubameyang so richtig in Marseille angekommen ist. In den vergangenen drei Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Das Highlight war sein Dreierpack beim 4:3-Erfolg in der Europa League gegen Ajax Amsterdam, aber auch in der Liga traf der 34-Jährige in den letzten beiden Partien und war an vier von fünf Treffern direkt beteiligt. Zehn Tore und fünf Vorlagen aus 20 Partien für Olympique Marseille sind eine starke Quote.

Aubameyang erzielte 141 Tore für Borussia Dortmund

Seinen Durchbruch feierte Aubameyang einst im Trikot von Borussia Dortmund. 2013 wechselte er vom AS St.-Étienne aus der französischen Liga in den Ruhrpott. Während er in der ersten Spielzeit noch an der Seite von Robert Lewandowski stürmte, war er fortan der unumstrittene Star beim BVB.

Aubameyang erzielte 141 Tore in 213 Pflichtspielen und bereitete 36 Buden direkt vor. Die beste Saison spielte er 2016/17, als der pfeilschnelle Gabuner mit 31 Bundesliga-Treffern Torschützenkönig wurde. Im Januar 2018 wechselte er dann für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal, wo er 2019 ebenfalls die Torjägerkanone gewann.