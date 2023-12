EM 2024: Losglück für Deutschland - das sind die Gegner der DFB-Elf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der Heim-EM 2024 in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Das Eröffnungsspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in München gegen Schottland, vier Tage später ist Ungarn in Stuttgart der zweite Gegner.

Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Das ergab die EM-Auslosung am Samstag in Hamburg.

GRUPPE A

Deutschland

Schottland

Ungarn

Schweiz

GRUPPE B

Spanien

Kroatien

Italien

Albanien

GRUPPE C

Slowenien

Dänemark

Serbien

England

GRUPPE D

Play-off-Sieger A

Niederlande

Österreich

Frankreich

GRUPPE E

Belgien

Slowakei

Rumänien

Play-off-Sieger B

GRUPPE F

Türkei

Play-off-Sieger C

Portugal

Tschechien