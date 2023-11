DFB-Junioren: Moukoko trifft – U21 setzt sich gegen Estland durch

Die deutsche U21 fährt einen Pflichtsieg gegen Estland ein. Youssoufa Moukoko trug sich ebenso in die Torschützenliste ein wie ein Gladbacher, der doppelt traf.

Mit einem 3:1-Sieg gegen Estland hat die deutsche U21-Nationalmannschaft den dritten Sieg in Folge eingefahren. Damit bewahrte sich die DFB-Auswahl ihre weiße Weste und bleibt an Polen dran, das mit einem Spiel mehr Tabellenführer ist und am kommenden Dienstag (18 Uhr) in Essen an der Hafenstraße zu Gast ist.

Beim ersten Heimsieg in der laufenden EM-Qualifikation in Paderborn traf vor 5493 Zuschauern unter anderem auch Angreifer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund für die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo.

Die deutsche Mannschaft begann druckvoll und hatte bereits früh gute Gelegenheiten. Doch bei Merlin Röhl (10.) und Moukokos erstem Versuch (13.) rettete das Aluminium die Underdogs aus dem Baltikum, erneut Moukoko (24./33.) und Ex-Dortmunder Ansgar Knauff (28.) scheiterten am starken Torhüter der Esten.

Statistik: Deutschland: Atubolu (SC Freiburg) - Morgalla (RB Salzburg - 46. Thielmann (1. FC Köln)), Siebert (Fortuna Düsseldorf), Marton Dardai (Hertha BSC - 90. Arrey-Mbi (Hannover 96)), Brown (1. FC Nürnberg) - Röhl (SC Freiburg - 64. Reitz (Bor. Mönchengladbach)), Martel (1. FC Köln) - Gruda (FSV Mainz 05 - 71. Lemperle (SpVgg Greuther Fürth)), Knauff (Eintracht Frankfurt) - Moukoko (Borussia Dortmund), Beier (TSG 1899 Hoffenheim - 64. Woltemade (Werder Bremen)). Estland: Kivila - Hussar, Vaher, Veering, Sotsugov - Mihhailov (89. Viidas), Palumets, Teeväli, Leoke (57. Kuraksin) - Luts (72. Vassiljev), Sillamaa (57. Sapovalov). Schiedsrichter: Danijar Sachi (Kasachstan) Zuschauer: 5493. Tore: 1:0 Beier (39.), 2:0 Moukoko (53.), 2:1 Kuraksin (64.), 3:1 Reitz (88.), 4:1 Reitz (90.+4). Gelbe Karten: Gruda/Mihhailov.

Knapp fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff war dann auch dieser chancenlos: Maximilian Beier nahm im Zentrum Tempo auf und traf mit seinem Fernschuss genau den Innenpfosten – 1:0 für Deutschland durch den Offensivspieler der TSG Hoffenheim. So ging es dann in die Kabinen.

Aus denen kam die DFB-Elf auch im zweiten Durchgang besser, und konnte sich diesmal auch schneller für den Aufwand belohnen: BVB-Talent Moukoko, der ein ums andere mal zu eigensinnig agierte, markierte mit einem strammen Schuss aufs kurze Eck (53.) endlich seinen Treffer.

Doch die Vorentscheidung war das noch nicht, denn die Esten gaben sich nicht auf. Und kamen aus dem Nichts zum Torerfolg. Nach einem Fehler im Aufbau schalteten die Gäste um, Danil Kuraksin zog auf Noah Atubolu zu und ließ dem Freiburger Schlussmann keine Chance (64.).

In der Folge kamen die Esten aber nicht mehr zu gefährlichen Chancen, stattdessen klingelte es nochmal auf der Gegenseite: Der Gladbacher Rocco Reitz markierte mit einem abgefälschten Abschluss und einem Abstauber in der Schlussphase (88./90.+4) den 4:1-Endstand. Der vierte Sieg im vierten Spiel für die DFB-Elf, die im Duell mit den Polen in Essen gleichziehen kann und noch das Nachholspiel gegen Israel in der Hinterhand hat.